Android Emulator sneller en stabieler dan ooit

Een update heeft Android Emulator van Project Quartz veel stabieler, betrouwbaarder gemaakt. Het biedt ook meer prestaties. Dit moet app-ontwikkelaars minder crashes, snellere starttijden, minder bugs en betere mogelijkheden voor het detecteren en voorkomen van problemen opleveren.

Het ontwikkelteam achter Android heeft het afgelopen half jaar in plaats van het toevoegen van nieuwe features, zich meer op basisvoorwaarden voor de app-testomgeving Android Emulator toegelegd. Project Quartz moest vooral de stabiliteit, snelheid en de prestaties van de testomgeving verbeteren.

Voorkomen crashes

Inmiddels zijn de eerste resultaten uit dit verbetertraject in Android Emulator doorgevoerd, zo maakten de Android-ontwikkelaars onlangs bekend. Een eerste aanpassing is een verbeterde stabiliteit en betrouwbaarheid en vooral het terugdringen van het aantal crashes van het platform.

Onder meer zijn hiervoor problemen opgelost die backend- en user interface (UI) crashes en bevriezingen veroorzaakten. Ook zijn het UI framework en het hypervisor framework en de graphics libraries van updates voorzien.

Android Emulator is hiervoor nu overgestapt naar een nieuwere versie van het cross-platform framework Qt. Deze wordt gebruikt voor het bouwen van de grafische gebruikersinterfaces van de tool. Ook is het grafische renderingsysteem ‘gfxstream’ van de Android-testomgeving van een update voorzien om de grafische laag te verbeteren. Daarnaast zijn nog eens meer dan 600 end-to-end tests aan de bestaande ‘pytests’ test suite toegevoegd.

Deze verbeteringen hebben volgens het Android-team tot 30 procent minder crashes in de laatste stabiele versie van de testomgeving geleid.

Betere releases, minder bugs

Een andere geplande verbetering voor Android Emulator uit Project Quartz is een verhoogde releasekwaliteit. Hiervoor werd de hoeveelheid en de frequentie van end-to-end-, geautomatiseerde en geïntegreerde tests met 120 procent opgeschroefd. Dit leverde voor Android app-ontwikkelaars meer testscenario’s op, zoals verschillende snapshotconfiguraties, het testen van grafische kaarten, netwerk- en Bluetooth-functionaliteit en prestatiebenchmarks tussen verschillende Emulator system image-versies.

Verder moest Project Quartz ervoor zorgen dat het aantal open bugs in Android Emulator werd teruggedrongen. Het Android-team reduceerde dit aantal met 43,5 procent. In totaal gingen de open bugs van 4.605 naar 2.605 in totaal. Ongeveer 17 procent kwam voor rekening van Project Quartz en de rest vanwege verouderde, eerder opgeloste bugs, verwijderde duplicaties of andere zaken.

De ontwikkelaars van Android zijn van plan om de oplossingen die Project Quartz voortbracht blijvend in Android Emulator door te voeren. De laatste versie van de Android-testomgeving die met de features is verbeterd, kan nu worden gedownload. Ook is de tool beschikbaar via de Android SDK Manager.

