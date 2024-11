Uitvinder computertaal BASIC overleden

Mijn leraar Nederlands was in 1982 uiterst sceptisch. “Waarom moeten we les gaan geven in programmeren als het zo ‘basic’ is?”. Thomas E. Kurtz, een van de bouwers van BASIC, een taal die de wereld veranderde, overleed op 96-jarige leeftijd.

Kurtz, een wiskundige en uitvinder van de vereenvoudigde programmeertaal BASIC, die studenten in staat stelde vroege computers te bedienen en uiteindelijk generaties de wereld van persoonlijke computers in leidde, is op 12 november overleden in Lebanon, New Hampshire. Dit melden verschillende media, waaronder The New York Times.

Niet-intuïtieve commando’s

In de vroege jaren zestig, vóór laptops en smartphones, was een computer zo groot als een kleine auto en had een instelling zoals Dartmouth College, waar Kurtz lesgaf, er slechts één. Het programmeren was het domein van wetenschappers en wiskundigen die de niet-intuïtieve commando’s beheersten die nodig waren om gegevens te verwerken met die kolossale machines, wat soms dagen of weken duurde.

Thomas Kurtz en John G. Kemeny, destijds voorzitter van de wiskundefaculteit van Dartmouth, geloofden dat studenten zouden gaan vertrouwen op computers en voordeel zouden halen uit het leren gebruiken ervan.

“Wij hadden het gekke idee dat onze studenten zouden moeten leren hoe ze de computer kunnen gebruiken,” zei Kurtz in een interview in 2014. “Een compleet krankzinnig idee, vonden velen.”

Gedeelde rekenkracht

De twee wiskundigen creëerden het Dartmouth Time-Sharing System, dat meerdere gebruikers toestond om gelijktijdig de rekenkracht van één computer te delen. Dit verving een systeem waarin één persoon de computer moest reserveren en deze weer vrij moest geven voordat de volgende persoon deze kon gebruiken.

Maar alleen de architectuur van een systeem voor het delen van bronnen was niet genoeg. Kurtz en Kemeny wilden studenten ook een gemakkelijker platform geven om te begrijpen hoe computers werkten en functioneerden, zodat ze hun eigen programma’s konden schrijven en uitvoeren op de computer van Dartmouth College.

Radicaal idee

“Ik dacht dat we een compleet andere manier van computeren zouden kunnen ontwerpen waarmee we computeronderwijs aan honderden studenten zouden kunnen geven,” meende Kurtz. Kemeny noemde het voorstel “radicaal.”

Als Fortran de lingua franca is, dan moet het wel waar zijn dat BASIC de lingua kleuterklas is

Samen met studenten ontwikkelden beiden een gebruiksvriendelijke computertaal genaamd BASIC (Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Code). Deze taal, die eenvoudig te leren was en slechts twee keer een uur college vereiste om de basis onder de knie te krijgen, werd de favoriete taal voor niet alleen Dartmouth-studenten, maar ook studenten wereldwijd die programmeren leerden.

Om 4 uur ’s ochtends op 1 mei 1964 werden het ’tijddeelsysteem’ en BASIC getest. Een professor en een studentprogrammeur typten het eenvoudige commando “RUN” in aangrenzende teletype-terminals en zagen dat beide systemen dezelfde output tegelijkertijd ontvingen. Het werkte.

De programmeertaal BASIC legde de intellectuele basis voor latere software en is nog steeds een fundamenteel hulpmiddel in het computeronderwijs. Bill Gates gebruikte later een variant van BASIC als basis voor de eerste Microsoft-besturingssystemen.

Lees ook: Techreuzen adopteren Rust, maar het project erachter piept en kraakt