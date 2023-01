Microsoft introduceert met Microsoft 365 Basic een goedkoper abonnement. Dit abonnement breidt op een aantal details de huidige gratis optie van Microsoft 365 uit, maar biedt minder dan de duurdere Personal- en Family-abonnementen.

De lancering van Microsoft 365 Basic komt op een moment dat de techgigant druk bezig is met de naamsverandering van het traditionele Office naar Microsoft 365. Het nu te introduceren abonnement moet gebruikers van de gratis oplossingen van Microsoft overhalen toch over te stappen naar een betaalde versie.

Microsoft 365 Basic voor 1,99 dollar (1,85 euro) per maand de mobiele versies van de Microsoft 365-diensten, zoals Word, Excel en PowerPoint en een reclamevrije versie van Outlook, zo bericht The Verge. Ook zit in het goedkope abonnement toegang tot OneDrive cloudstorage met een maximale opslag van 100 GB en andere applicaties en diensten. Gebruikers die al betalen voor 100GB OneDrive-opslag worden gratis gemigreerd naar Microsoft 365 Basic.

Overige functionaliteit

Daarnaast biedt het abonnement securityfunctionaliteit als data encryptie voor Outlook, het checken van verdachte links en het scannen van mailattachments op malware. Abonnees van deze Microsoft 365-versie kunnen telefonische of online technische hulp van de techgigant inschakelen voor problemen met zowel Microsoft 365-applicaties als Windows 11.

In de nabije toekomst wordt het abonnement nog uitgebreid met geavanceerde securityfunctionaliteit voor OneDrive. Denk hierbij aan Personal Vault, met wachtwoorden beschermde en verlopende links, ransomware-detectie en -recovery en bulk file store-mogelijkheden.

Verschil met duurdere betaalde versies

Het grote verschil met bijvoorbeeld het Personal-abonnement is volgens de techgigant dat Microsoft 365 Basic alleen de mobiele versies van de productiviteitsapplicaties biedt. Microsoft 365 Personal en Family bieden ook desktopversies van deze applicaties. Daarnaast is de OneDrive-opslag voor deze laatste duurdere abonnementen 1TB of 1TB per persoon voor zes personen bij Family.

Microsoft 365 Basic komt naar verwachting eind deze maand (in ieder geval in de Verenigde Staten) beschikbaar.

