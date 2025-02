Ook GitHub Copilot stapt op de Agentic AI-trein

“De agent ontwaakt”, vertelt GitHub met het aankondigen van Agent Mode. Deze uitbreiding van GitHub Copilot draait om meer dan alleen deze experimentele feature: Copilot Edits, extra LLM’s en afbeelding-naar-code behoren ook tot de vernieuwingen.

De ambitie van GitHub is, zoals het het zelf verwoordt, ‘om het leven van ontwikkelaars makkelijker te maken met een “AI pair programmer” die hen helpt betere code te schrijven’. Het timmert al vier jaar aan deze weg, nog voor de golf aan GenAI-applicaties die sinds ChatGPT is gearriveerd. Toch is de Microsoft-dochteronderneming ook een volger: agentic AI is al bij andere partijen bekend terrein. Hier uit Agent Mode zich dan ook op een vergelijkbare manier. Hoe precies?

Fouten maken, fouten wegwerken

Het belangrijkste aan GitHub’s AI-agent is dat het taken opsplitst. Nadat een gebruiker een input geeft, wijzigt Copilot de instructies om impliciete opdrachten toe te voegen. Dit is gebruikelijk voor GenAI-tools, overigens: met name afbeeldinggenerators profiteren van gedetailleerde prompts, die het soms zelf genereert als de gebruiker te vaag of kortaf was voor een goed eindresultaat.

Wat volgt is een stappenplan dat de agent uitvoert en vervolgens waar nodig corrigeert. Het herkent de eigen fouten door dit proces van reflectie, dat sterk doet denken aan het redeneren van OpenAI’s o1-model en DeepSeek-R1. Noem het agentic, noem het inference-time scaling: het punt is dat GenAI minder foutgevoelig is door extra tijd te nemen.

De preview-versie van GitHub’s Agent Mode bevindt zich in VS Code Insiders en is beschikbaar via een instelling in GitHub Copilot Chat. Daarna moeten gebruikers in het Copilot Edits-scherm schakelen tussen Edit en Agent. Aardig wat stappen dus, kenmerkend voor een product dat zich nog in preview bevindt.

Copilot Edits, extra modellen en zicht

Een feature die de preview-fase al doorlopen heeft, is Copilot Edits. Vanaf nu is deze tool algemeen beschikbaar. Bestanden die aanpassingen vereisen, gelden als input voor deze AI-functie voor de gewenste wijzigingen. Gebruikers kunnen uiteindelijk de door AI gegenereerde suggesties naar wens overnemen of afwijzen, haast alsof Copilot een medeprogrammeur is.

Het benaderen van GitHub Copilot kan nu ook op meer manieren dan ooit. Zo is het via Vision for Copilot mogelijk om een afbeeldingen te uploaden en deze om te laten zetten in code. Wie dus liever gedachtes uitzet in flowcharts dan in tekst, kan bij de AI-ontwikkeltool terecht. Dit was al in VS Code sinds oktober beschikbaar, zoals TechCrunch terecht opmerkt. Nu is de feature echter ingebakken in GitHub Copilot Chat en zonder de eis om een eigen API-key toe te voegen.

Hiernaast ondersteunt GitHub Copilot meer modellen dan voorheen. De nieuwste toevoeging is Google Gemini 2.0 Flash, een bijzonder snelle LLM gezien de vaardigheden.

De toekomst: een Devin-concurrent?

GitHub heeft ten slotte nog een blik op de toekomst geworden. “Project Padawan” moet AI-gedreven software engineering-agents opleveren. Deze SWE-agents klinken als een alternatief voor het tegenvallende Devin, dat fikse beloftes kende toen het werd aangekondigd. Echt succesvol is deze oplossing niet te noemen en de hype erom is verdwenen. Wellicht dat GitHub beter uit de verf komt.

