Apple breidt Xcode-ondersteuning voor AI-assistenten uit

Apple lijkt de deur steeds verder open te zetten voor alternatieven naast ChatGPT binnen zijn ontwikkeltools. Uit de nieuwste bÃ¨ta van Xcode 26 blijkt dat niet alleen Appleâ€™s eigen modellen en OpenAIâ€™s ChatGPT ondersteund zullen worden, maar dat ook de modellen van Anthropic hun intrede maken.Â

Daarmee wordt de AI-functionaliteit die voor het eerst tijdens WWDC24 onder de naam Swift Assist werd gepresenteerd en later in bredere vorm werd aangekondigd op WWDC25, nog verder uitgebreid.

Volgens 9to5Mac bevat de code van Xcode 26 bÃ¨ta 7 expliciete verwijzingen naar Claude Sonnet 4.0 en een versie van Claude Opus 4 die op 14 mei is uitgebracht. Ook zijn er aanwijzingen gevonden dat ontwikkelaars in de toekomst rechtstreeks kunnen inloggen met een Anthropic-account, op dezelfde manier als nu al mogelijk is met ChatGPT. Tot nu toe konden ontwikkelaars Claude alleen via een API-sleutel gebruiken, maar Apple lijkt te werken aan een meer naadloze integratie. Uit server-side configuratiebestanden blijkt bovendien dat Claude mogelijk niet alleen in Xcode verschijnt, maar ook als alternatief voor Siri en de ingebouwde schrijfhulpmiddelen van macOS wordt overwogen.

Apple opent zijn ecosysteem

Ars Technica wijst erop dat de stap verder reikt dan alleen ontwikkelaars, omdat dit het eerste concrete voorbeeld is van Apple dat ondersteuning toevoegt voor een externe AI-aanbieder naast OpenAI. Daarmee laat het bedrijf zien dat het ecosysteem breder opengetrokken wordt dan eerder het geval was. Dat past bij de strategie die Apple tijdens de keynotes vaker heeft benadrukt, maar die tot nu toe nauwelijks tastbare vorm kreeg.

Voor ontwikkelaars betekent dit dat ze binnenkort de keuze krijgen tussen verschillende modellen die elk hun eigen kwaliteiten meebrengen. Anthropic richt zich met Claude nadrukkelijk op zakelijke en ontwikkelaarsgerichte toepassingen en staat bekend om een brede context window en verfijnde afstemming voor programmeertaken. OpenAI volgt met GPT-5 juist een meer generalistische benadering die nu ook sterkere codeerfuncties biedt tegen een lagere prijs. Apple zelf levert daarnaast eigen modellen mee die vooral in de basisfunctionaliteit van Xcode worden benut.

Xcode 26 wordt later dit jaar samen met de nieuwe versie van macOS verwacht. Het is nog onduidelijk of de ondersteuning voor Anthropic-accounts direct vanaf de eerste release beschikbaar zal zijn of pas via een latere update in de cyclus wordt toegevoegd.