Mistral breidt uit van AI-modellen naar industrie en infrastructuur

Mistral wil zich ontwikkelen van aanbieder van AI-modellen tot een bredere technologiepartner voor bedrijven en overheden. Tijdens zijn AI NOW Summit kondigde het Franse bedrijf nieuwe producten aan voor industriële toepassingen, investeringen in Europese AI-datacenters en een vernieuwde AI-assistent voor zakelijke gebruikers.

Met deze aankondigingen probeert Mistral zich volgens VentureBeat te onderscheiden van Amerikaanse concurrenten als OpenAI, Anthropic en Google. Het bedrijf zet daarbij in op een combinatie van eigen AI-modellen, Europese infrastructuur en de mogelijkheid om systemen binnen de eigen omgeving van klanten te draaien.

De meest opvallende uitbreiding richt zich op industriële ondernemingen. Mistral introduceert een platform dat generatieve AI koppelt aan simulatie- en ontwerpsoftware. De technologie is deels afkomstig uit de recente overname van Emmi AI, een specialist in AI-gestuurde simulaties.

Volgens Mistral kunnen fabrikanten hiermee ontwerp- en ontwikkeltrajecten versnellen. Traditionele simulaties vergen veel rekenkracht en tijd. Het bedrijf wil een deel van die berekeningen vervangen door AI-modellen die sneller voorspellingen kunnen doen, terwijl conventionele simulaties vooral voor controle en validatie worden ingezet.

Onder meer Airbus, BMW en ASML testen de technologie. Bij ASML wordt gekeken naar toepassingen voor servicemonteurs en softwareontwikkeling. Volgens het bedrijf kunnen bepaalde analyses daardoor aanzienlijk sneller worden uitgevoerd.

Nieuwe datacenters

Naast software investeert Mistral verder in eigen infrastructuur. Het bedrijf bouwt aan een netwerk van AI-datacenters in Europa. In Frankrijk draait inmiddels een trainingsfaciliteit nabij Parijs. Daar komt volgend jaar een tweede locatie bij voor inferentieworkloads, oftewel het uitvoeren van AI-modellen.

Volgens Mistral groeit de vraag naar Europese AI-capaciteit snel. Organisaties willen niet alleen toegang tot GPU’s, maar ook meer controle over de verwerking van hun data. Door zelf datacenters te exploiteren wil het bedrijf daarop inspelen.

De infrastructuurplannen worden ondersteund door honderden miljoenen euro’s aan externe financiering die eerder dit jaar werd aangetrokken.

Le Chat verdwijnt

Ook aan de gebruikerskant voert Mistral veranderingen door. De AI-assistent Le Chat wordt omgedoopt tot Vibe en krijgt een bredere rol binnen organisaties.

Het platform moet gebruikers ondersteunen bij werkzaamheden als het verwerken van e-mails en documenten of programmeerwerk. Vibe kan verbinding maken met bestaande bedrijfssoftware van onder meer Microsoft en Google, maar ook met samenwerkings- en ontwikkelplatformen.

Daarmee volgt Mistral de bredere trend waarbij AI-chatbots evolueren naar agents die zelfstandig meerdere taken uitvoeren.

Tegelijkertijd vereenvoudigt Mistral zijn productaanbod. Functionaliteiten die eerder waren verdeeld over afzonderlijke modellen voor beeldanalyse, programmeerwerk en redeneertaken worden samengebracht in één generatie modellen.

Volgens het bedrijf moeten toekomstige modellen standaard meerdere soorten data kunnen verwerken en breder inzetbaar zijn. Daarnaast werkt Mistral aan een nieuwe generatie taalmodellen die beter geschikt moet zijn voor technische en industriële toepassingen.

Europese positie

De aankondigingen laten zien dat Mistral steeds nadrukkelijker kiest voor de zakelijke markt. Waar veel concurrenten hun groei zoeken in consumentenproducten, richt de Franse onderneming zich op bedrijven, overheden en organisaties die hun data niet volledig willen onderbrengen bij Amerikaanse cloudproviders.

Met klanten als BNP Paribas, Airbus, ASML en verschillende Europese overheden probeert Mistral een positie op te bouwen als Europees alternatief voor de dominante AI-platformen uit de Verenigde Staten. De combinatie van eigen modellen, lokale infrastructuur en ondersteuning voor on-premises implementaties vormt daarbij het belangrijkste onderscheidende element.