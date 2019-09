Huawei start productie 5G-base stations zonder onderdelen uit VS

Huawei is naar eigen zeggen begonnen met het maken van 5G-base stations die geen Amerikaanse componenten bevatten. Volgend jaar moet de totale productie van die base stations meer dan verdubbelen, aangezien meer landen dan de technologie gaan uitrollen.

Oprichter en CEO Ren Zhengfei stelt dat de massaproductie van de 5G-base stations volgende maand begint, schrijft Reuters. “We hebben in augustus en september getest en vanaf oktober beginnen we met productie op schaal”, aldus Ren. In die maand moeten 5.000 5G-base stations zonder Amerikaanse componenten gemaakt worden.

Volgend jaar komt de jaarlijkse productie naar verwachting op 1,5 miljoen exemplaren uit. Dit jaar zijn dat er nog 600.000, inclusief de base stations die nog gemaakt zijn met Amerikaanse componenten.

Volgens Will Zhang, de president van corporate strategy bij de Chinese fabrikant, stelt dat de base stations zonder Amerikaanse componenten “niet slechter” presteren. Ook zei hij dat het bedrijf “positieve verrassingen” heeft gehad, maar noemde hier geen details bij.

Zwarte lijst

Huawei staat sinds mei dit jaar op een zwarte lijst voor handel in de VS. Dat betekent dat Amerikaanse bedrijven geen handel mogen drijven met de Chinese fabrikant. Dat is ook de reden dat Huawei nu base stations maakt zonder Amerikaanse componenten. Die componenten kan het immers niet meer inkopen.

De reden dat Huawei op de lijst staat, is omdat de VS bang is dat de Chinese overheid via apparaten van de fabrikant probeert te spioneren. Het bedrijf heeft meermaals ontkend dat dit gebeurt, maar neemt nu ook stappen om de impact van de beschuldigingen te minimaliseren.

Het bedrijf heeft bijvoorbeeld een nieuwe versie van zijn smartphone Mate 30 uitgebracht, maar dan zonder de apps van Google. Die apps mag het niet meer leveren.

Emotionele banden

Ren zegt dat hij nog altijd Amerikaanse componenten wil gebruiken als dat mogelijk is, omdat het bedrijf “emotionele banden” heeft met leveranciers waar ze al lang mee samenwerken.

Eerder deze maand zei Ren nog dat hij openstaat voor de verkoop van de 5G-technologie van het bedrijf aan Westerse bedrijven. Het gaat dan onder meer om patenten, code, blauwdrukken en productiekennis.

Nu is Ren dus nog een stap verder gegaan door te zeggen dat Huawei zijn 5G mobiele technologie wil licenseren aan een Amerikaans bedrijf, en dat hij niet bang is om nieuwe concurrenten te creëren door de technologie beschikbaar te stellen voor rivalen.