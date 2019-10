Ciena neemt Centina over en behoudt OSS

Ciena heeft aangekondigd dat het Centina overneemt voor een onbekend bedrag. Het bedrijf heeft laten weten dat het Operations Support System (OSS) van Centina na de overname behouden blijft.

Centina is een bedrijf dat software biedt om providers analytics te geven om servicezekerheid te bieden en hun netwerken te bewaken. Daarbij wordt het OSS dus behouden, maar dat betekent niet dat Ciena ook een vervangende OSS-verkoper wordt. Dat vertelt CEO Gary Smith tegenover Light Reading.

Netwerken automatiseren

Volgens Smith past de acquisitie van Centina goed bij de algehele software-strategie van zijn bedrijf. De grootste kansen voor het bedrijf binnen de carrier software-sector is namelijk om providers te helpen om hun netwerken te automatiseren, aldus de CEO.

“De grootste uitdaging die de meeste providers hebben is hun back office. Dat is niet ontworpen om data en video te leveren. Het was ontworpen om telefoondiensten te leveren naar je huis en je enterprise.” Daardoor is een grotere vraag ontstaan om netwerken te automatiseren, om zo de nieuwe verkeersvormen te kunnen leveren.

“De uitdaging die ze nu hebben, is hoe ze de levering en creatie van zulke diensten automatiseren”, aldus Smith. Daarbij moet eerst gekeken worden wat er op het netwerk zit, waarna de route geoptimaliseerd wordt en de connectiviteit georchestreerd moet worden.

Legacy OSS vervangen

Op termijn willen providers hun legacy OSS-systemen dan ook vervangen, stelt Smith. maar Ciena wordt dus geen aanbieder van vervangende OSS-systemen. Ciena heeft juist meer interesse in het maken van kleinere acquisities voor “specifieke elementen” in de back office van een provider.

“Het draait echt om het pakken van de elementen waarvan we denken dat we er een goede uitkomst voor kunnen bieden. En dan specifiek voor de pijnpunten van die providers. Ik zou niet zeggen dat we inzetten op de bredere OSS-markt.”