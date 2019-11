Google verbetert gegevensbescherming met nieuwe updates

Google Cloud heeft nieuwe opties en bescherming voor gegevensopslag toegevoegd aan Persistent Disk door middel van een aantal updates.

Persistent Disk is Google’s high-performance block storage, die kan worden gebruikt met zowel Compute Engine of Google Kubernetes Engine (GKE).

Deze updates richten zich op het oplossen van problemen rond TCO, de impact van de workloads en de locatie van de gegevens, evenals de synchroniciteit, fysieke scheiding en latency van de gegevens.

Snapshot locality

Volgens Google Cloud product manager David Seidman zijn er een aantal scenario’s die een nauwkeurige locatiecontrole van snapshots vereisen.

Om dit te helpen, voegde Google eerder dit jaar de mogelijkheid toe om de locatie van de momentopname te selecteren en tegelijkertijd gebruik te maken van Persistent Disk voor een grotere granular control.

Seidman zegt dat er standaard een snapshot wordt opgeslagen in de regio die geografisch het dichtst bij de locatie van de Persistent Disk ligt, wat helpt bij geo-redundantie en het maximaliseren van de veerkracht.

Dit hoeft echter niet altijd de beste optie zijn voor een bedrijf. Daarom heeft Google gebruikers in staat gesteld om hun snapshot te bewaren in een Google Cloud-regio van hun keuze, mochten zij specifieke eisen stellen aan de locatie van gegevens.

Volgens Seidman is een andere veel voorkomende opslagvereiste het stroomlijnen van disaster recovery en cross-region failover.

Snapshots kunnen worden gebruikt om een primaire site in één regio uit te voeren en opties te hebben voor secundaire failover-sites in verschillende regio’s, aldus Seidman. Het opslaan van snapshots in de secundaire regio(‘s) zorgt ervoor dat gegevens in de kortst mogelijke tijd kunnen worden hersteld, mocht dat nodig zijn.

Wanneer de snapshot en de schijf zich in hetzelfde gebied bevinden, kunnen de doelstellingen voor de hersteltijd (RTO) tot een minimum worden beperkt en kunnen de hersteltijden van de snapshot dus worden verkort.

Geplande snapshots

Eerder in 2019 lanceerde Google geplande snapshots voor Persistent Disk. Deze functie is momenteel algemeen beschikbaar voor klanten.

De functie stelt klanten in staat om automatische snapshots te initiëren en die snapshots te beheren. Voorafgaand aan deze update konden geplande snapshots alleen ingesteld worden door handmatige automatisering.

De update zorgt er ook voor dat snapshots automatisch worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn. Eén snapshot-beleid kan worden toegepast op meerdere schijven, zodat klanten back-up- en disaster recovery-oplossingen kunnen instellen voor de workloads van Compute Engine.

Regional Persistent Disks

Google heeft Regional Persistent Disks toegevoegd voor synchrone replicatie op block-niveau tussen twee zones in dezelfde regio, om de beschikbaarheid van applicaties te maximaliseren zonder de consistentie te verminderen.

Deze functie is voor workloads die een hoge beschikbaarheid vereisen in het geval van een enkele zone-uitval en een volledige data retention vereisen, zegt Seidman.

Regional Persistent Disk behandelt automatisch de tijdelijke opslag die niet beschikbaar is in een zone, en biedt een API om een failover tussen zones te vergemakkelijken.

Op opslagniveau kan een gerepliceerde schijf binnen enkele seconden worden aangesloten op een nieuwe VM, met ondersteuning van een lage RTO.

Deze functie kan worden gebruikt voor VoIP-servers, SaaS-samenwerkingstools, automatiseringsservices en voor het beschermen van gegevens in SQL Server, SAP Hana, PostgreSQL en MySQL, zegt Seidman.