VMware past vSphere aan voor Kubernetes

VMware heeft tijdens VMworld 2019 in Barcelona een aantal updates voor het Tanzu portfolio aangekondigd, die vooral te maken hebben met het beheer van systemen in een multicloud omgeving.

Tijdens de keynote vertelde VMware CEO Pat Gelsinger onder meer over Project Pacific. Dit is erop gericht om VMware vSphere om te vormen tot een Kubernetes-gebaseerd platform.

Met Project Pacific komen VMware vSphere en Kubernetes samen. Hierdoor kunnen beheerders Kubernetes en container infrastructuur overal waar VMware vSphere draait, uitrollen en beheren. Dit geldt voor on premise-systemen, maar ook in een hybride cloudomgeving en bij de hyperscalers. Project Pacific is aangepast voor volledig geïntegreerde container netwerken, zodat de implementatie, uitrol en het beheer van Kubernetes eenvoudiger wordt.

Vraag en beschikbaarheid

Kubernetes is overal, vertelde Gelsinger. Volgens hem is er een enorme vraag naar oplossingen, diensten, educatie en training om klanten te helpen om zoveel mogelijk profijt te behalen uit multi-cloud Kubernetes-clusters.

Vanwege die grote belangstelling heeft VMware ook veel feedback gekregen op het bèta-programma met Project Pacific, aldus Gelsinger.

Project Pacific is nu nog voor een handjevol klanten beschikbaar die deelnemen aan een geavanceerd bèta-programma. De bedoeling is dat de toegang tot dit bèta-programma later dit jaar verder wordt uitgebreid.

Tanzu

In het verlengde van Project Pacific heeft Gelsinger ook Tanzu Mission Control aangekondigd. Deze vernieuwing moet het beheer van multicloud en multicluster infrastructuur verbeteren. VMware Tanzu Mission Control beheert Kubernetes-clusters vanaf één enkel punt, ongeacht waar deze zich bevinden. Beheerders kunnen regels instellen voor de toegang, back-up en beveiliging van de individuele clusters, maar ook van hele groepen. Met behulp van API’s kunnen ontwikkelaars zelf toegang krijgen tot Kubernetes resources.