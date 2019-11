Puppet Enterprise 2019.2 vergroot controle over netwerken

Puppet Enterprise 2019.2 is aangekondigd. De nieuwe versie moet bedrijfsteams nieuwe manieren bieden om complexe workflows te automatiseren. Ook moet het management van nodes in netwerken verbeteren met de nieuwe versie.

Het belangrijkste punt dat verbeterd is bij de nieuwe versie is het beheer van bepaalde punten in een netwerk, denk aan switches, maar ook zaken als firewalls. Via de optie Inventory, die bereikbaar is vanuit de Puppet-console, kunnen geïnstalleerde device transport modules toegevoegd worden aan Public Enterprise-implementaties.

Zodra dat is gebeurd kunnen network admins die modules beheren op dezelfde manier als ze normaliter agentless nodes zouden beheren. Ook kunnen ze Puppet en bepaalde andere taken op de genoemde modules draaien. Early adopters van deze nieuwe functie worden wel nog sterk geadviseerd om het aantal aangesloten devices voorlopig onder de 100 te houden, om een verslechtering van de performance te voorkomen.

Een andere verbetering met betrekking tot nodes is de optie om Puppet-agents te kunnen installeren vanaf de Puppet-console. Ook is er nu de optie om lijsten van node-groepen te sorteren op naam in plaats van alleen op ID, mocht dat nodig zijn.

Plans

Verder heeft Puppet de mogelijkheid toegevoegd om ‘plans’ te gebruiken. Dit zijn sets van taken die nodig zijn voor de automatisering van bepaalde complexe andere taken. Ook is de orchestrator uitgerust met een nieuwe JRuby-pool, evenals configuratieopties voor het instellen van het maximale aantal gelijktijdig draaiende JRuby-instances. Ook kan de de lengte van de wachttijd voordat er een instance time-out plaatsvindt worden ingesteld.

DevClass meldt dat Puppet Enterprise 2019.2 werkt met PostgresQL 11, wat betekent dat gebruikers externe instances vanuit die data store moeten upgraden voordat ze de master, compilers en agents upgraden. Verder worden gebruikers door Puppet geadviseerd om de begeleidende update-documenten te bekijken, zodat er geen onverwachte verrassingen plaatsvinden.