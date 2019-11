Dell EMC PowerOne autonome infrastructuur aangekondigd

Dell heeft nieuwe Dell EMC PowerOne infrastructuur aangekondigd, een oplossing die de integratie van PowerEdge compute, PowerEdge-opslag, PowerSwitch networking en virtualisatie van VMware in één systeem integreert.

De nieuwe oplossing is ontworpen om nieuwe en opkomende diensten te leveren die mogelijk worden gemaakt door artificial intelligence (AI) en machine learning. Jeff Boudreau, Infrastructure Solutions Group president bij Dell Technologies, stelt dat de nieuwe oplossing IT meer automatiseert, waardoor gebruikers zich minder op het managen hoeven te richten en meer op het profiteren van de technologie.

“PowerOne is Dell Technologies, bij elkaar gebracht in één systeem”, zegt John Roese, president and CTO of products and operations bij Dell Technologies. Volgens hem is het de eerste keer dat Dell een volledig geïntegreerde oplossing met een nieuwe vormfactor en een nieuw systeem biedt, sinds de end-to-end vernieuwing van de infrastructuur-producten bij Dell EMC.

Automatisering in het systeem

Niet alleen is PowerOne geschikt voor het draaien van AI-taken, ook is er automatisering in het systeem zelf geïntegreerd. De PowerOne-controller is een soort brein in het systeem, die moet zorgen voor de samenwerking tussen de hierboven genoemde componenten van de nieuwe servers. Ook zorgt dit voor de integratie van cloud management toolsets als VMware vRealize. De slimme automatisering is volgens Dell gewoonweg nodig, omdat “met een dom product geen slimme infrastructuur kan worden gebouwd”.

ZDnet meldt dat de automation engine gebruik maakt van Kubernetes microservices, en gebruikt Ansible workflows om gebruikers te helpen bij het automatiseren van de configuratie en provisioning van componenten. Zo moet er een datacenter as-a-service geleverd worden met maximaal gebruiksgemak.

“PowerOne gaat deel uitmaken van het Dell Technologies Cloud-portfolio om klanten te helpen een multi-cloud infrastructuur te bouwen. Het brengt het datacenter, de fysieke infrastructuur, naar de cloud op een totaal nieuw niveau”, zegt Roese over de nieuwe release.