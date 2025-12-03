Opnieuw een Odido-storing, deze keer op het 5G-netwerk

Update 11:57: Odido zegt dat de storing inmiddels verholpen is.

Odido kampte vandaag opnieuw met een storing op het 5G-netwerk. Veel klanten konden rond 10.20 uur niet bellen of internetten. De internetverbinding was binnen tien minuten voor de meeste gebruikers hersteld, maar bellen leverde nog problemen op.

De storing maakte het mobiele netwerk van Odido onbereikbaar. Klanten moesten mogelijk de vliegtuigmodus aan- en weer uitzetten om opnieuw te kunnen internetten. Het bedrijf bevestigde de storing en gaf aan naar een oorzaak en oplossing te zoeken. Tweakers heeft het bedrijf vragen gesteld over het incident, maar daar is nog geen reactie op gekomen.

Reeks storingen

Het is niet de eerste keer dat Odido met problemen kampt. In juni kende de provider al drie storingen in drie dagen door respectievelijk een DNS-probleem, de nasleep daarvan en een kabelbreuk. Ook in augustus waren er problemen tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een datacenter.

In november werd een storing veroorzaakt door een stroomuitval in een datacenter. Klanten hadden toen een ‘instabiele ervaring’ met het netwerk. Odido heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in de uitrol van een nieuw 5G-netwerk, wat regelmatig tot lokale verbindingsproblemen leidde. Het doel is om een toekomstbestendig netwerk te bouwen dat ook de stap naar 6G kan maken. Echter zullen vele klanten eerder hopen op een reductie in het aantal storingen, maar dit kan zowel door eigen fouten bij de provider als door overmacht blijven gebeuren.