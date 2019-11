HPE integreert slimme opslag in composable-diensten

Hewlett Packard Enterprise (HPE) heeft zijn Primara-opslagplatform geïntegreerd met Synergy en Composable Rack. Deze nieuwe integratie laat klanten gemixte workloads ondersteunen met een hogere snelheid, meer data en eenvoudige schaling.

Composable infrastructuur splitst hardware op en zorgt voor flexibele, vloeiende pools van compute-, storage- en networking-resources. Daardoor moet het eenvoudiger worden om private of hybride clouds te implementeren.

De composable infrastructuur werd door HPE geïntroduceerd met Synergy, een modulaire blade-architectuur. Daarmee is onafhankelijke resourceschaling en on-demand provisioning mogelijk, om zo iedere workload en SLA te kunnen ondersteunen.

HPE Composable Rack – voorheen Composable Cloud voor ProLiant DL – biedt geaggregeerde compute-, storage- en fabric-resources in een rack-form factor. De oplossing heeft ondersteuning voor bare metal, containerisatie, virtualisatie en private en hybride clouds.

Nieuwe integratie

Deze twee producten worden nu geïntegreerd in HPE Primera, waarmee het mogelijk wordt om ook een composable omgeving op te bouwen aan de hand van Primera. Primera is een all-flash array ontworpen voor mission-critical applicaties. De opslagoplossing werd in juni dit jaar onthuld.

De integratie zorgt onder andere voor meer flexibiliteit en een snellere time-to-market. Applicaties kunnen met infrastructure-as-code sneller ontwikkeld en geïmplementeerd worden.

Daarnaast kunnen verstoringen geëlimineerd worden met door kunstmatige intelligentie (AI) gestuurde full-stack intelligentie.

Extreme betrouwbaarheid

Ook biedt de integratie extreme veerkracht, stelt HPE. Primera gebruikt bijvoorbeeld InfoSight, een AI-platform voor operations, dat via cloud-gebaseerde machine learning en AI storageproblemen in ProLiant-servers, Synergy en Primera voorspelt en voorkomt voordat ze optreden.

Primera bevat verder mission-critical betrouwbaarheid voor hoge beschikbaarheid met een multi-node ontwerp, transparante bedrijfscontinuïteit met Peer Persistence en datareplicatie. Systemen worden tegen serviceverstoringen beschermd met een silicon root of trust. Dat voorkomt dat het systeem met gecompromitteerde firmware opstart.

Tot slot is er dynamische schaling. Organisaties kunnen disaggregated resources on-demand en zonder verstoringen samenstellen. Het is ook mogelijk om tussentijds te schalen en resources te integreren, dankzij mogelijkheden voor auto-discover en configuration.