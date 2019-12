Rackspace en NetApp werken samen aan storage voor VMware Cloud on AWS

Rackspace is een samenwerking aangegaan met NetApp. De samenwerking adresseert het draaien van VMware Cloud on AWS. Ondernemingen die ervoor kiezen om een multicloud-strategie te gebruiken kunnen hiermee geholpen worden.

Tegen ZDNet zei Donald Schubot, strategic alliances manager voor VMware, dat de samenwerking de klanten zal helpen bij de service aan klanten met zware workloads op het gebied van storage, zonder dat ze extra computers en geheugen hoeven aan te schaffen.

Hyper-converged niet altijd optimaal

“Hyper-Converged Infrastructure is geweldig omdat je storage, CPU en geheugen per blok krijgt. De uitdaging waar veel klanten tegenaan liepen is dat ze misschien maar vijf blokken nodig hebben voor CPU en geheugen, maar dat ze wel meer opslagbehoeften hebben en dus bijvoorbeeld tien blokken nodig hebben om aan die opslagvereisten te voldoen. We zien klanten die naar de cloud willen, dus het eerste wat ze doen is hun VMware-footprint verplaatsen van het datacenter on premise naar VMware Cloud on AWS, omdat het niet nodig is om een van de applicaties opnieuw te ontwerpen. Klanten kunnen dus gemakkelijk en met weinig verandering van hun eigen datacenter naar de cloud verhuizen,” stelt Schubot.

VMware Cloud in alle omgevingen

VMware Cloud on AWS draait het software-defined datacenter van VMware op AWS cloud, zodat klanten elke toepassing in een public, private of hybride cloudomgeving kunnen draaien. VMware Cloud on AWS is beschikbaar in 17 AWS-regio’s, wereldwijd.

In augustus bleek uit een onderzoek van Faction al dat er voor VMware Cloud on AWS steeds meer interesse is, en dat er meer implementaties meer workloads op draaien. Er zijn aan de andere kant wel een aantal uitdagingen rondom de kosten, de netwerkcomplexiteit en bepaalde vereisten vanuit AWS.