AWS brengt met Wavelength compute en storage naar de edge

Amazon Web Services (AWS) is bezig om naar de network edge uit te breiden, met een nieuwe dienst genaamd Wavelength.

Wavelength maakt de compute- en storagediensten van AWS beschikbaar aan de edge van 5G-netwerken, waardoor ontwikkelaars nieuwe apps kunnen bouwen. Die apps kunnen een lage latentie eisen, denk bijvoorbeeld aan inference bij machine learning aan de edge.

AWS werkt momenteel samen met Verizon om Wavelength beschikbaar te maken in de Verenigde Staten aan de edge van het 5G Ultra Wideband-netwerk van Verizon. AWS werkt ook samen met andere telecombedrijven als Vodafone, SK Telecom en KDDI om Wavelength volgend jaar in Europa, Zuid-Korea en Japan te kunnen lanceren.

Andy Jassy , AWS Chief Executive Officer, en Hans Vestberg, CEO van Verizon, hebben op de re:Invent-conferentie van AWS gepraat over de potentiële decentralisatie van een aantal diensten die momenteel alleen in de cloud kunnen worden geleverd. Use cases van Wavelength zouden onder meer augmented en virtual reality kunnen zijn, evenals het Internet of Things, smart cars, smart cities en autonome industriële apparatuur, stelt het bedrijf.

Gemeenschappelijke voordelen

De samenwerking met Verizon is volgens Silicon Angle een overwinning voor dat bedrijf omdat het betekent dat er meer zakelijke klanten zullen komen. AWS krijgt aan de andere kant een belangrijke netwerkpartner voor zijn edge computing-activiteiten. AWS kan verder meer partners toevoegen; Jassy stelde dat er een “abstractielaag” is die andere telecombedrijven in staat zal stellen om later nog deel te nemen.

Wat de samenwerking verder nog interessant maakt voor AWS is dat Verizon het bedrijf helpt bij het inhalen van een aantal van zijn concurrenten, die een voorsprong lijken te hebben als het gaat om edge computing. Microsoft heeft bijvoorbeeld een eigen 5G-netwerkpartner, AT&T, waarmee het samenwerkt aan een soortgelijke dienst als AWS Wavelength.