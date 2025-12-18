Scale Computing en Lenovo versterken edge-partnership

Scale Computing breidt zijn samenwerking met Lenovo uit voor edge computing. De ThinkEdge SE100 draait nu op Scale Computing HyperCore en is beschikbaar via Lenovo On Demand, met een introductieprijs vanaf 10.000 dollar voor een cluster van drie nodes.

Scale Computing richt zich op het bieden van een zelfherstellend virtualisatieplatform dat binnen enkele minuten te implementeren is. Het is vooral gericht op edge-omgevingen waar eenvoud vooropstaat. Lenovo’s hardware maakt het verhaal op het gebied van edge-deployments compleet.

Zelfherstellende technologie

De Lenovo ThinkEdge SE100 met SC//HyperCore biedt een moderne virtualisatieoplossing die IT-infrastructuur moet vereenvoudigen. Het platform corrigeert automatisch problemen, houdt systemen up-to-date en herstelt storingen als onderdeel van regulier onderhoud. Die self-healing technologie voorkomt IT-problemen en maakt het gebruik van kleinere platforms mogelijk, wat besparingen oplevert bij honderden of duizenden edge-locaties.

Dat is geen overbodige luxe. Volgens marktonderzoek van DCIG behoort Scale Computing tot de top 5 VMware vSphere-alternatieven, met name voor het MKB en partijen die inzetten op edge computing. Het platform zou het totale kostenplaatje met circa 40 procent laten dalen vergeleken met VMware. Ook moet downtime 90 procent minder vaak voorkomen.

De ThinkEdge SE100 is 85 procent kleiner dan traditionele servers en verbruikt minder dan 140 watt. Dit compacte formaat is ideaal voor locaties met beperkte ruimte, zoals winkels en restaurantlocaties.

Edge Computing as a Service

Daarnaast breidt de samenwerking het Scale Computing Reliant Platform uit naar de ThinkEdge SE100. Deze Edge Computing as a Service-oplossing richt zich op retail, hospitality en convenience-sectoren. Het platform integreert hardware, software en managed services om enterprise-grade computing direct naar winkel- en restaurantlocaties te brengen.

Door gebruik te maken van Lenovo’s ThinkEdge SE100-hardware kunnen ondernemingen Reliant Platform inzetten voor lokaal applicatiebeheer, real-time besluitvorming en schaalbaarheid over duizenden gedistribueerde locaties. Dit alles is te voorzien van gecentraliseerde visibility en lifecycle management.

Focus op AI en edge

Scale Computing heeft dit jaar nog meer VMware-gerichte initiatieven genomen. Het bedrijf introduceerde nieuwe prijsmodellen variërend van 249 tot 312 dollar per core per jaar. Ook kondigde Scale Computing een samenwerking met Veeam aan voor enterprise-dataprotectie. Daarnaast heeft er een wisseltruc plaatsgevonden, want het oude Scale Computing is overgenomen door Acumera en laatstgenoemde heet nu Scale Computing.

De introductieprijs voor de ThinkEdge SE100 met Scale Computing Standard Essentials bedraagt ongeveer 10.000 dollar voor een drie-node cluster. Dit aanbod is tijdelijk en beperkt tot één per klant, bedoeld als toegankelijk instappunt voor organisaties die hun virtualisatie-omgevingen moderniseren.