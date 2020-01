Samsung neemt service firm TeleWord over met oog op 5G-plannen

Om de uitbreiding van 5G in de Verenigde Staten te versnellen, neemt Samsung netwerk service provider TeleWorld Solutions over. Dat laat de techgigant weten op zijn eigen site.

TeleWorld zal per direct als onderdeel van Samsung worden ingedeeld, maar zal nog wel haar eigen klanten dienen. Het is Samsung meer te doen om de extra services die het nu zelf kan gaan bieden, zo laat de uitvoerende vice president van Samsung, Paul Kyungwhoon Cheun weten.

“Het verkrijgen van TWS (TeleWorld Solutions) zorgt ervoor dat wij de groeiende vraag naar een verbeterd 4G- en 5G-netwerk kunnen inwilligen. Daarnaast zal het uiteindelijk mogelijk zijn om nieuwe mogelijkheden te creëren om onze diensten voor klanten te verbeteren. Samsung zal blijven innoveren in de communicatietechnologie, terwijl het ook verbeterde services levert die het uitrollen van een 5G-netwerk in de VS versnellen.”

Logische stap van Samsung

Waar Samsung het benodigde materiaal voor een 5G-netwerk produceert, is het TeleWorld dat dergelijk materiaal daadwerkelijk plaatst, installeert en test. Daarnaast neemt het ook een ander belangrijk aspect in het bouwen van een 5G-netwerk voor haar rekening: het verkrijgen van plek op daken om daar antennes te plaatsen.

Met de overname van TeleWorld zet Samsung de eerste grote stap op het gebied van de netwerk-business. Eind 2019 werd al aangekondigd dat er flink zou worden gewerkt om op die groeiende markt in de VS en Japan in te haken.