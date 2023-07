De Apple Vision Pro is pas volgend jaar beschikbaar, maar zorgt nu al voor grote verschuivingen bij de concurrentie. Kort nadat Google was gestopt met het ontwikkelen van een VR-bril, gaat Samsung herzien welke specificaties het eigen virtual reality-product meekrijgt.

Het Koreaanse SBS Biz heeft interne berichtgeving van Samsung ingezien, waaruit blijkt dat het de projectplanning “uitstelt voor nieuwe producten van bestaande XR-apparaten”. Oorspronkelijk zou het bedirjf begin volgend jaar met een nieuwe bril komen, maar dat schijnt nu met 1 tot 2 kwartalen naar achter geschoven te zijn.

Compleet nieuw ontwerp?

Het zou wellicht om een compleet nieuw ontwerp gaat, aangezien men spreekt over het herzien van “alle interne specificaties en prestaties, zoals het ontwerp en display-paneel van het nieuwe XR-product.” Volgens bronnen van SBS Biz is deze beslissing gemaakt om te kunnen concurreren met de Apple Vision Pro.

Net als de Meta Quest 3 en Apple Vision Pro zou het gaan om een bril met een interne processor. Het zou moeten gaan draaien op een Android-gebaseerde OS.

Om wat onduidelijkheid weg te nemen: XR staat voor “extended reality”, dat sommige bedrijven inzetten om te verwijzen naar virtual reality- of augmented reality-oplossingen. Soms betekent dat een bril die je helemaal afsluit van de echte wereld om een digitaal 3D-beeld te zien, terwijl een product zoals de Vision Pro de echte wereld vermengt met digitale middelen. Soms wordt dit “mixed reality” genoemd. Met andere woorden, er is nog niet echt een standaardisatie van deze termen.

Niet de eerste keer

Samsung is ondanks weinig succes een aanhouder op de VR-markt. Het kwam al gauw met de GearVR, een oplossing in samenwerking met Oculus (nu deel van Meta) bedoeld voor mobiele telefoons. Echter kon deze op weinig software-ondersteuning rekenen, kende zwakke prestaties en was snel achterhaald. Vervolgens was het een van de OEM-partners voor het desktop-platform voor VR Windows Mixed Reality, dat eveneens anno 2023 een enorm verouderd product is. Binnen dit ecosysteem was de Samsung HMD Odyssey wel een respectabele keuze.