Google Cloud kondigt ondersteuning IBM Power Systems aan

Bedrijven die gebruikmaken van een verouderde structuur en daardoor minder happerig zijn om over te stappen naar werken in de cloud, worden tegemoetgekomen door Google. Vanaf vandaag wordt het gebruik van IBM Power Systems namelijk ook ondersteund.

Een voordeel hiervan is dat bedrijven niet hun volledige structuur hoeven te verhuizen, maar dat wel eenvoudiger zouden kunnen doen. Het kunnen kiezen voor het beste van beide werelden (deels overstappen naar de cloud en toch gebruik blijven maken van de huidige systemen), is volgens Google het voornaamste pluspunt, zo meent Kevin Ichhpurani, corporate vice president van Global Ecosystem:

“Voor organisaties die gebruikmaken van een hybride oplossing met de cloud, zijn IBM Power Systems een uitermate belangrijk onderdeel. Door de prestaties die ze kunnen leveren, zijn ondernemers constant op zoek geweest naar mogelijkheden om dergelijke systemen in de cloud werkend te krijgen. Met de integratie in de Google cloud, wordt precies dat mogelijk gemaakt. Workloads kunnen nog steeds worden gerund op de systemen die je vertrouwt, terwijl je tegelijkertijd ook van alle voordelen van de Google Cloud gebruik kunt maken.”

Kleine vraagtekens moeten nog weggewerkt worden

Hoewel Google het mooi weet in te pakken, is de integratie van IBM Systems in de Google Cloud opmerkelijk te noemen: beide partijen concurreren immers met elkaar als het gaat om de cloud.

Daarnaast is het vooralsnog ook zo dat er nog geen prijsindicatie is bekendgemaakt, waardoor het nog even afwachten is of er niet de hoofdprijs betaald moet worden om de overstap te kunnen maken.