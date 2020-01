Red Hat brengt OpenShift Container Storage 4 uit

Red Hat heeft de beschikbaarheid aan van Red Hat OpenShift Container Storage 4 aangekondigd. De nieuwe versie moet gebruikers van het Red Hat OpenShift Container Platform een geïntegreerde, multicloud-ervaring bieden.

Eerder schreven we al over de nieuwe versie van OpenShift zelf, het Kubernetes management platform van Red Hat. De storage-oplossing van OpenShift is bedoeld als consistente storage-oplossing voor verschillende data-gerichte applicaties in de hybride cloud.

Red Hat OpenShift Container Storage 4 is verbeterd met een Multi-Cloud Object Gateway, die afkomstig is van NooBaa. Dat bedrijf werd in 2018 door Red Hat overgenomen. De oplossing moet nu grotere abstractie en flexibiliteit bieden, en geeft klanten de vrijheid om dataservices te kiezen in meerdere publieke clouds. Aan de andere kant kunnen ze toch blijven werken vanuit een uniforme, op Kubernetes gebaseerde beheeromgeving voor applicaties en storage.

Dit moet klanten niet alleen helpen om public cloud lock-in te vermijden, maar stelt ontwikkelaars ook in staat om hun data dicht bij applicaties te houden wat een efficiënter ontwikkelproces oplevert.

De nieuwe versie van Red Hat OpenShift Container Storage is toegankelijk voor alle platformen waar Red Hat OpenShift Container Platform beschikbaar is. Voor ontwikkelaars die cloud-native applicaties bouwen of legacy-applicaties ‘liften en shiften’, moet Red Hat OpenShift Container Storage 4 helpen bij het versnellen van de ontwikkeling.

Gebruiksgemak en security

Ontwikkelaars moeten met de nieuwe versie vanuit het OpenShift-platform hun eigen opslagruimte kunnen aanmaken, zonder dat ze daarvoor storage-expertise nodig hebben. Verder zegt Red Hat de inzetbaarheid te vergroten, evenals de automatisering, door de storage orchestration mogelijkheden van Rook. Met de Rook.io Operator kunnen ontwikkelaars namelijk Kubernetes-native, geautomatiseerde ondersteuning gebruiken. Dit moet het eenvoudiger inzetten, verpakken en uitbreiden van storage op Red Hat OpenShift mogelijk maken.

Ook is persistent volume-creatie sneller dan voorheen, waardoor ontwikkelaars sneller applicaties kunnen bouwen, testen en inzetten. Build-tijden worden verkort en de efficiëntie van de continuous integration/continuous deployment (CI/CD) pipeline moet zo verbeterd worden. Bovendien is de security verbeterd, waarmee beveiliging in alle cloudomgevingen wordt gegarandeerd. Daarnaast biedt de release uitgebreide functies voor databescherming, waaronder versleuteling, anonimisering, key separation en erasure coding.