Qualcomm introduceert ultrasnelle X60 5nm-chip

De nieuwe X60-chip van Qualcomm moet de standaard worden in de volgende generatie 5G-smartphones. De architectuur van 5 nanometer zou extra efficiënt zijn en een verdubbeling van de snelheid bieden.

Qualcomm maakt dus gebruik van een vijf-nanometer-proces, wat betekent dat de chip minder energie verbruikt dan het X55-model van de vorige generatie. Daarbij zal hij dankzij een verbeterde antennemodule, de QTM535, ook kleiner zijn. De X60 zal naar verluidt voor een deel worden geproduceerd door Samsung.

De chip is volgens Qualcomm niet alleen efficiënter, maar is ook bedoeld om snellere verbindingen mogelijk te maken. Qualcomm belooft bijvoorbeeld een maximale downloadsnelheid van 7,5 gigabit per seconde op 5G-netwerken, tegenover de 7 gigabit per seconde snelheid die de X55 tot nu toe mogelijk maakt.

Millimeter wave

Dit soort snelheden zullen alleen beschikbaar zijn bij providers die zogenaamde millimeter wave-technologie gebruiken in hun draadloze infrastructuur. Een ander deel van het radiospectrum, bekend als de sub-6Ghz-band, wordt ook vaak gebruikt in 5G-netwerken en zorgt voor tragere verbindingen. Wel werkt deze techniek beter als de zendtoren ver weg staat van de gebruiker.

Qualcomm heeft de X60 verder nog uitgerust met een functie die het mogelijk maakt om millimeter wave-signalen te combineren met sub-6Ghz-signalen, wat dus in totaal de connectiviteit moet verbeteren. Die mogelijkheid is een van de belangrijkste bijdragen aan de hierboven vermelde maximale downloadsnelheid van 7,5 gigabit per seconde. De gemiddelde downloadsnelheid zal ook beter zijn dan met de X55, volgens Qualcomm, al heeft het niet gespecificeerd met hoeveel die gemiddelden zullen toenemen. Voor verbindingen die alleen gebruik maken van de sub-6Ghz-band belooft de fabrikant een verdubbeling van de pieksnelheden.