HPE komt met mini ProLiant-server voor het mkb

HPE heeft de ProLiant MicroServer Gen10 Plus aangekondigd, een kleine server geoptimaliseerd voor het midden- en kleinbedrijf.

De techgigant noemt snelle performance, databeschermingsfunctionaliteiten, automatiseringsfuncties en eenvoudige beheermogelijkheden als kenmerken van het systeem. Dit in een zo betaalbaar mogelijk prijsmodel: het is af te nemen op basis van een abonnementsmodel, 20 euro per maand.

Onderdelen en features

Afhankelijk van de behoefte kunnen bedrijven kiezen voor verschillende configuraties. Voor de wat eenvoudigere doeleinden biedt HPE een uitvoering met een Intel Pentium-chip. Ook zijn er configuraties beschikbaar met de krachtigere Intel Xeon E-processoren. HPE geeft aan dat alle uitvoeringen compute-ondersteuning bieden voor virtualisatie en database-workloads.

Ook wordt de microserver uitgerust met eigen security-technologie van HPE, genaamd ‘silicon root of trust’. Deze technologie moet bescherming bieden tegen firmware-aanvallen, maar kan bijvoorbeeld ook de server snel herstellen bij een aanval.

De ProLiant MicroServer Gen10 Plus kan gebruikmaken van de AI-managementtool InfoSight, welke de status van de server monitort. InfoSight zet onder meer analytics in om voorspellingen te maken over serverissues, zodat problemen voorkomen worden voordat een bedrijf er daadwerkelijk last van ondervindt.

Een andere noemenswaardige functionaliteit is de softwaretool HPE iLO5 voor het configureren, monitoren en updaten van de server. HPE heeft bij het maken van het product tevens samengewerkt met Microsoft, zodat applicaties zowel on premise als in de Azure-cloud kunnen draaien.

Uiteindelijk komen deze functionaliteiten dus in een klein formaat. Met de afmetingen 11,6 cm x 24,5 cm x 24,5 cm is de server ongeveer even groot als een boek.

