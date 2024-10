Microsoft komt met loze preview-build van Windows Server 2025

Microsoft heeft onlangs een nieuwe build, versie 26311, uitgebracht in het Windows Server Insider Program voor Windows Server 2025. De preview bevat helaas geen nieuwe functionaliteit.

De techgigant geeft in zijn beschrijving niet aan wat precies het doel is van build 26311 voor Windows Server 2025, omdat deze geen nieuwe functies toevoegt ten opzichte van de eerdere preview-versie, build 26304.

WDAC en Security Baseline Preview

De vorige build introduceerde echter wel een belangrijke uitbreiding: Windows Defender Application Control for Business (WDAC). Deze functie voegt verschillende security features toe aan Windows Server 2025.

WDAC is een softwaregebaseerde beveiligingslaag die het aanvalsoppervlak verkleint door een lijst van toegestane software op te stellen die op de betreffende servers mag draaien. Voor Windows Server 2025 heeft Microsoft hiervoor een standaardbeleid ontwikkeld dat via PowerShell-cmdlets op de server kan worden toegepast. Dit wordt ondersteund door het OSconfig-platform voor beveiligingsconfiguratie van Microsoft.

Een andere eerder geïntroduceerde functie die ook in de preview-build 26311 beschikbaar is, is de Windows Server 2025 Security Baseline Preview. Deze functie helpt beheerders met het configureren van de beveiliging via een aanbevolen security posture. Hiermee kunnen zij hun fysieke servers of VM’s voorzien van een op maat gemaakte security baseline, gebaseerd op meer dan 350 vooraf geconfigureerde Windows-beveiligingsinstellingen.

Ook voor deze functie is een standaardbeleid ontwikkeld dat beheerders via OSconfig en PowerShell-cmdlets op servers kunnen installeren.

De nieuwste build in het Insider-programma voor Windows Server 2025 is nu via verschillende kanalen beschikbaar voor download. Deze versie is in sommige landen niet beschikbaar, en de levensduur van de build loopt tot en met 15 september 2025.

