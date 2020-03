Nokia breidt WING as-a-service IoT uit met 5G

Nokia heeft zijn Worldwide Internet of Things Network Grid (WING) uitgebreid met 5G-mogelijkheden. Hiermee kunnen operators, zonder zelf te investeren in een IoT-infrastructuur, zakelijke klanten as-a-service Internet of Things (IoT)-diensten leveren met 5G-functionaliteit.

Met Nokia WING hebben operators de beschikking over een connectiviteitsinfrastructuur, denk ter vergelijking aan Azure of AWS, waarmee zij hun klanten as-a-service, pay-as-you-go en flexibel IoT-diensten kunnen leveren. Hierbij vermijden zij investeringen in een eigen mobiele IoT-infrastructuur voor deze toepassingen.

Concrete diensten

Concreet biedt de netwerkleverancier zijn klanten nu mogelijkheden op het gebied van 5G– en edge processing om in een vroeg stadium contact te maken met kleine 5G-sensors in de omgevingen van hun eindgebruikers. Hierdoor kunnen operators snel de IoT-diensten aanbieden en tegelijkertijd hun eigen infrastructuur uitbreiden om toenemende vraag op te vangen.

Nokia geeft aan dat het voor de 5G-mogelijheden van WING vooral toepassingen ziet voor de connected car, monitoring en beheer in industriële omgevingen, voor publieke diensten en voor gezondheidszorg op afstand. Juist deze toepassingen hebben volgens de netwerkleverancier de behoefte aan betere bandbreedte, betrouwbaarheid, security en een korte latency. Allemaal zaken die 5G natuurlijk moet brengen.

Vanwege de mondiale reikwijdte van de Nokia WING IoT-oplossing kunnen al deze diensten buiten de dekking van de betreffende operator worden afgenomen. Zelfs in het buitenland als een soort roaming. Deze laatste oplossingen zijn vooral interessant voor operators met een wereldwijd dekkend netwerk.

Speciaal onderzoeksinstituut

Nokia is naar eigen zeggen van plan een onderzoekslab in Dallas (VS) te openen dat operators moet helpen met onderzoek en het testen van 5G use cases. In het lab zullen onder meer verschillende latency-beperkende strategieën worden getest.

Daarnaast zal ook onderzoek worden gedaan naar andere soorten interessante verbindingen. Denk daarbij aan netwerk edge-verbindingen voor de lange afstand, meer traditionele cloudverbindingen en multi-edge oplossingen voor toepassingen als virtual reality, augmented reality en diverse connected car-oplossingen.