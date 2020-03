Axis komt met bodycam voor hulpverleners en handhavers

Axis heeft een nieuw bodycam-systeem aangekondigd, waarmee het onder meer hulpverleners en handhavers wil ondersteunen. Het nieuwe systeem komt met een camara-unit, een docking station en een systeemcontroller.

Volgens de leverancier worden bodycams in diverse sectoren ingezet, aangezien ze handig zijn voor bijvoorbeeld het vastleggen van bewijsmateriaal en het opleiden van personeel. Naast de politie, de ambulance en de brandweer zijn dergelijke systemen handig voor het openbaar vervoer en op evenementen.

Drie componenten

De camera-unit (Axis W100 Body Worn Camera) levert zodoende videobeelden met een resolutie tot 1080p bij 30 fps en neemt audio op met twee microfoons voor ruisonderdrukking. De camera beschikt tevens over Wide Dynamic Range-technologie, om bij moeilijke lichtomstandigheden een goede beeldkwaliteit te garanderen. Daarnaast bevat de unit een batterij die een volledige ploegendienst mee kan gaan (12 uur bij normaal gebruik).

Ook levert Axis een docking station voor het opladen van de camera en het exporteren van data. Er zullen twee varianten beschikbaar zijn: een 1-bay systeem en een 8-bay systeem. Daarmee kunnen eventueel meerdere camera-units tegelijkertijd opgeladen worden.

Tot slot is er de Axis W800 System Controller, om videobeelden met 100 Mbit snel en betrouwbaar over te brengen. Alle data wordt versleuteld via AWS256- en TLS-encryptie, zowel in stand by-modus als bij overdracht. Videodata kan volledig end-to-end worden versleuteld met specifieke integraties van derden.

De nieuwe Axis-oplossing zal in het tweede kwartaal van dit jaar verkrijgbaar zijn.

