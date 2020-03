Toyota en NTT investeren 1,6 miljard in smart cities

Toyota en NTT gaan samenwerken aan een platform voor smart cities meldt Reuters. Met het platform willen de twee bedrijven data kunnen verzamelen uit smart cities en deze aan elkaar linken om analyse mogelijk te maken. De bedrijven investeren samen 200 miljard Yen (1,6 miljard euro) in het nieuwe platform.

Voor de investering zijn Toyota en NTT een nieuwe samenwerking aangegaan. Toyota heeft door de nieuwe overeenkomst een aandeel van 2,07 procent gekregen in de telecomgigant. NTT krijgt een aandeel van 0.9 procent in Toyota.

De twee partijen werkte eerder al samen aan slimme technologie voor auto’s. Deze technologieën voor auto’s worden verder omwikkeld voor het platform om verbonden te worden aan smart-technologie in huizen en op straat.

The Woven city van Toyota

In januari kondigde Toyota al aan dat het zich wil richten op het ontwikkelen van een smart city in Japan. Het is de bedoeling dat deze stad gaat draaien op duurzame waterstoftechnologie. Daarnaast moeten er zoveel mogelijk IoT- en smart-oplossingen in de stad worden geïmplementeerd. Toyota wil de stad gaan realiseren in de buurt van Mount Fuji in Japan. De architect Bjarke Ingels is verantwoordelijk voor het ontwerp.

Het platform dat NTT en Toyota samen gaan ontwikkelen gaat als eerste toegepast worden in deze nieuwe slimme stad. Het is nog niet bekend wanneer met de bouw van de stad wordt begonnen. Toyota noemt de stad Woven City.

