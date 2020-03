Microsoft slaat met Affirmed Networks slag op 5G-netwerkmarkt

Microsoft heeft duidelijk zijn zinnen gezet op een stuk van de 5G-netwerkmarkttaart. De techgigant heeft hiervoor recent de softwarespecialist op het gebied van infrastructuurbeheer voor mobiele operators Affirmed Networks overgenomen. Vooral public cloud Azure moet hiervan gaan profiteren

De techgigant krijgt door de overname -waarvan vanzelfsprekend de financiële details niet zijn bekend gemaakt- een softwarebedrijf in handen die belangrijk is voor het netwerkbeheer van vele mobiele operators. Het bedrijf levert hiervoor het cloudgebaseerde softwareplatform UnityCloud.

Met UnityCloud kunnen eindgebruikers tools inzetten om onder meer netwerkcapaciteit afhankelijk van de vraag automatisch op of af te schalen. Daarnaast houdt het platform mobiele netwerken in de gaten om mogelijke problemen op te sporen. Ook zijn operators met het platform in staat om nieuwe functionaliteit uit te rollen zonder downtime.

Ondersteuning 5G

Wat de aankoop van Affirmed Networks door Microsoft extra interessant maakt, is dat het cloudplatform ook 5G ondersteunt. Belangrijke feature die het hiervoor biedt, is dat het network slicing mogelijk maakt. Hiermee kunnen operators verschillende virtuele netwerken op hun netwerkinfrastructuur uitrollen en ieder virtueel netwerk optimaliseren voor een andere toepassing. Network slicing is vooral handig voor IoT-toepassingen.

Uitbreiden mogelijkheden Azure

Meer specifiek kondigt Microsoft aan de technologie van Affirmed Networks voor Azure te gaan toepassen. Met de overgenomen technologie wil de techgigant onder andere oplossingen gaan leveren die operators in staat stellen hun (5G) netwerk workloads in een cloudomgeving te draaien. En dan natuurlijk in de eigen public cloud Azure. Dit moet operators uiteindelijk dan meer innovatie en efficiëntie voor hun 5G-netwerken opleveren.

Flinke concurrentie

Natuurlijk is Microsoft niet de enige partij die een gedeelte van deze 5G-taart wil hebben. Ook de andere public clouds, AWS met AWS Wavelength met AWS compute- en storage-opties voor telecomoperators, en Google Cloud met zijn Anthos for Telecom-platform zij geduchte kapers op de kust.

Ook zijn er de traditionele infrastructuurleveranciers die hier brood in zien. Denk daarbij bijvoorbeeld aan HPE dat onlangs zijn 5G Core Stack op de markt bracht. Telecomoperators krijgen hiermee bouwstenen in handen waarmee ze hun 5G-netwerkinfrastructuren kunnen opzetten.

Verder is er nog het Zuid-Koreaanse Samsung dat niet alleen als smartphonefabrikant een belangrijke speler is voor 5G, maar ook in de netwerkinfrastructuur actief wil zijn. Hiervoor nam het begin dit jaar de consultants van TeleWorld Solutions over. Zij bieden onder meer diensten op het gebied van 5G-netwerkontwerp aanbiedt.