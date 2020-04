Cisco biedt bedrijven in nood betalingsuitstel tot 2021

Cisco lanceert een financieringsprogramma van 2,5 miljard dollar (2,3 miljard euro) waarmee klanten 95 procent van de betalingen kunnen uitstellen tot 2021. De maatregelen geven bedrijven de nodige ademruimte als ze geld te kort komen, maar wel meer hulpmiddelen nodig hebben om vanuit huis te kunnen werken.

Als er gebruikgemaakt wordt van het financieringsaanbod, hoeven klanten de eerste drie maanden niks te betalen. In de laatste vijf maanden van het jaar moeten ze 1 procent van het verschuldigde maandbedrag betalen. Door de voortdurende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het gebruik van videobellen en software voor virtuele particuliere netwerken buitengewoon gestegen. Dit is ook het geval voor Cisco’s Webex en AnyConnect. Het verkoop van netwerkapparatuur is ook gestegen nu er een toename is van internetactiviteit.

Het financieringsaanbod zou Cisco kunnen helpen zich te onderscheiden van concurrenten in software en hardware terwijl het bedrijf meer inkomsten genereert in een onzekere economische tijd. Hardware, software en services zijn allemaal gedekt binnen het programma, evenals vergoedingen door de verkoop- en installatiepartners van Cisco.

“De klanten en partners van Cisco staan onder enorme druk om hun bedrijven verbonden te houden terwijl ze productief en veilig te werk gaan”, aldus Chuck Robbins, CEO van Cisco. “Of het nu gaat om technologie, financiering of hulp aan de meest behoeftigen, Cisco zet zich in om samen te werken om deze pandemie op alle fronten te bestrijden.”

Het nieuwe programma zal in eerste instantie beschikbaar zijn in 19 landen, waaronder de Verenigde Staten, Groot-China, India en Duitsland.

Overige financieringen

Cisco heeft onlangs nog 225 miljoen dollar beschikbaar gesteld om wereldwijde- en lokale coronahulpverlening te ondersteunen. Denk hierbij aan het verstrekken van technologie en financiële steun aan non-profitorganisaties, eerstehulpverleners en overheden. Cisco biedt tijdens de coronacrisis ook gratis Webex– en beveiligingsservices aan.

Het bedrijf verzorgt al twintig jaar verschillende financieringsvormen en had op 25 januari 9,6 miljard dollar aan leningen en andere financiële instrumenten (zoals verhandelbare aandelen) in zijn portefeuille. Cisco had op dat moment ongeveer 8,5 miljard aan liquide middelen in bezit.