Ook Cisco pessimistisch over chipvoorraden op korte termijn

Cisco verwacht dat de chiptekorten nog zeker zes maanden gevolgen hebben voor de wereldwijde bevoorradingsketens. Ook daarna duurt het nog een tijdje voordat de problemen echt opgelost zijn.

In een interview met de BBC vertelt Cisco-CEO Chuck Robbins dat het bedrijf geen verzachtingen verwacht op de korte termijn. De leveranciers werken aan meer capaciteit, waardoor in de komende 12 tot 18 maanden de situatie steeds beter wordt. Robbins benoemt het tekort als een groot probleem, aangezien halfgeleiders bijna overal in worden verwerkt.

Tegen alle verwachtingen in juist meer vraag

Robbins vertelt dat aan het begin van de coronapandemie de algemene verwachting heerste dat de vraag naar halfgeleiders sterk zou afnemen. Deze prognoses, die ook bij Cisco waren gesteld, werden ook doorgegeven aan de leveranciers van de bedrijven. Die leveranciers schroefden vervolgens hun productiecapaciteit terug. Tot schok van veel bedrijven bleek de vraag naar hun producten echter toe te nemen. Techanalist Dan Ives vertelt dat de huidige vraag waarschijnlijk 25 procent hoger is dan wie dan ook had kunnen verwachten. Hierdoor moesten de leveranciers snel hun productie weer opschroeven, maar dit heeft tijd nodig. Juist nu de vraag hoger blijkt dan verwacht, plaatsen bedrijven nog grotere bestellingen bij chipfabrikanten in de hoop de schaarste voor te zijn. Dit maakt het probleem alleen maar erger, aldus Robbins.

Intel en TSMC staan er hetzelfde in

Cisco is niet het enige bedrijf dat verwacht dat het chiptekort nog zeker heel 2021 een probleem blijft. Eerder deze maand schetsten zowel Intel als TSMC een vergelijkbaar beeld. TSMC vertelde toen dat het in het komende kwartaal een lichte afname van de tekorten in de auto-industrie verwacht, maar dat de krapte zeker heel 2021 en waarschijnlijk ook het grootste deel van 2022 nog nagalmt. Het bedrijf is hard bezig met de planning en bouw van nieuwe fabrieken, maar die komen pas in 2023 online.

Intel heeft onlangs besloten zijn fabrieken open te stellen voor de productie van chips voor autofabrikanten. Voordat deze productie op gang kan komen, moeten er eerst nog enkele stappen worden genomen, waardoor het nog zes à negen maanden zou duren voordat de eerste chips voor auto’s uit Intel-fabrieken komen rollen. Intel denkt hierbij de pijn van de tekorten wat te kunnen verzachten, maar dat het nog jaren duurt voordat de problemen helemaal zijn opgelost.

