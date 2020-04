Paessler lanceert PRTG Enterprise Monitor voor enterprise-omgevingen

Paessler heeft een enterprise-versie van zijn PRTG-netwerkmonitoringssoftware, PRTG Enterprise Monitor, uitgebracht. Hiermee kunnen bedrijven grote IT-netwerken met duizenden verbonden devices beter in de gaten houden.

Met de nu uitgebrachte enterprise-editie kunnen klanten hun grote IT-netwerken vanuit een centraal punt ‘lean and mean’ beter in de gaten houden. Dit inclusief alle gedistribueerde omgevingen van on-premise datacenters tot aan die van nevenvestigingen, dochterondernemingen en filialen. Hiervoor hoeven zij dan geen extra modules of andere uitbreidingen toe te voegen.

ITOps Board

De PRTG Enterprise Monitor beschikt onder meer over het ITOps Board. Deze toepassing, mogelijk gemaakt door Martello Technologies, versterkt de PRTG-setup met een servicegericht centraal overzicht over onder meer meerdere PRTG-servers. Daarnaast helpt deze tools het aantal alerts sterk te verminderen. Daarnaast worden ook geavanceerde analytics en SLA-monitoring en reporting-mogelijkheden toegevoegd.

Concreet beschikt de ITOps Board over multi server dashboards. Deze centrale eenvoudig te bouwen realtime dashboards tonen de data van één of meerdere PRTG-servers. De data zijn onder andere gebaseerd op de verschillende IT-diensten en de rollen van individuele medewerkers.

Daarnaast verzamelt de tool alerts en notificaties van één of meerdere PRTG-servers en correleert ze per IT-dienst. Op deze manier wordt een servicegericht centraal overzicht geboden. Ook biedt de ITOps Board geautomatiseerd alert management. Hierbij wordt op basis van de zakelijke IT-diensten de alerts gefilterd en geconcentreerd. Hierdoor wordt, aldus de leverancier, de alarmering gefocusd op juist datgene wat er echt toe doet.

SLA’s

Het ITOps Board definieert nu ook Service Level Objectives (SLO’s) voor ieder gedefinieerde zakelijke IT-dienst. Op basis van deze instellingen berekent en toont de tool de verschillende prestaties van de SLA’s en hun beschikbaarheid. De tool stuurt waarschuwingen voordat er SLA’s worden geschonden. IT-beheerders hebben daardoor de tijd om te reageren en de problemen te herstellen en zo serieuze overtredingen van de SLA’s voorkomen.

Verder haalt PRTG Enterprise Monitor ook informatie uit sensoren voor onder meer NetApp-, Cisco- of HPE-appratuur. In deze editie zijn nu ook sensoren voor Nutanix-devices toegevoegd.

Licentiemodel

PRTG Enterprise Monitor van Paessler is beschikbaar in een abonnementslicentiemodel. De licentie geldt voor het aantal sensoren die geïmplementeerd zijn op zoveel servers en locaties als nodig en geldt vanaf 30.000 sensoren.

Iedere licentie omvat het monitoren van netwerkprestaties, infrastructuur, applicaties, databases, storage en virtuele omgevingen. Medische infrastructuur, fabrieksvloeren en IoT vallen ook onder de licentie. Daarnaast zijn failover-functionaliteit en onbeperkte polling engines inbegrepen. De tool is per direct beschikbaar.

