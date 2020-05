Samsung bouwt nieuwe productielijn voor 5nm-chips

Samsung is begonnen met de bouw van een nieuwe productielijn, om 5nm-processoren te maken voor onder andere 5G-netwerken en kunstmatige intelligentie (AI). Naar verwachting kan de productie in de tweede helft van 2021 beginnen.

De nieuwe productielijn, gevestigd in een faciliteit nabij de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel, is de tweede in zijn soort die Samsung bouwt. Een andere productielijn moet dit jaar operationeel zijn en processoren leveren.

De productie gebruikt een techniek genaamd extreme ultraviolet lithography. Deze techniek gebruikt stralen ultraviolet licht om circuitpatronen te etsen in de silicon wafers waarvan de processoren zijn gemaakt. De bundels hebben een kortere golflengte dan het licht dat wordt geproduceerd door de vorige generatie semiconductorproductiemachines, waardoor chipmakers kleinere transistors kunnen maken.

Nieuwe mogelijkheden

De 5nm-productie is de nieuwste en meest efficiënte productiemethode die beschikbaar is in de semiconductor-industrie. Behalve Samsung past alleen TSMC de technologie op deze schaal toe. 5nm-chips hebben kleinere transistors, betere prestaties en een hoger rendement dan de huidige commercieel verkrijgbare processoren.

Vorig jaar zei Samsung dat zijn 5nm-silicon tot 10 procent meer verwerkingssnelheid en 20 procent efficiënter is dan 7nm-producten.

“De nieuwe productiefaciliteit zal de productiemogelijkheden van Samsung voor het sub-5nm-procedé uitbreiden en ons in staat stellen om snel te reageren op de toenemende vraag naar op EUV-gebaseerde oplossingen”, aldus ES Jung, hoofd van Samsungs Foundry-divisie.

Samsungs grootste concurrent TSMC is al eerder dit jaar begonnen met het maken van chips op basis van extreme ultraviolet lithiography. Apple heeft volgens geruchten een groot deel van hun productiecapaciteit gereserveerd voor een nieuwe processor voor de volgende iPhone.