Aruba gebruikt AI voor automatisch oplossen van netwerkproblemen

HPE-dochter Aruba zet een nieuwe stap in zijn netwerkportfolio. De netwerkleverancier heeft het Edge Services Platform (ESP) gelanceerd dat met behulp van AI automatisch netwerkproblemen moet opsporen en oplossen.

Volgens Aruba is het ESP een nieuwe gezamenlijke analytics-laag die klanten met data inzicht moet geven in hun complete netwerk van Aruba-oplossingen, waar die zich ook bevinden. Denk daarbij aan informatie uit de wifi-systemen, de netwerkapparatuur in datacenters en de verschillende SD-WAN-producten. De data van deze netwerkapparaten wordt vervolgens in een centraal data lake ondergebracht. Naast deze data van de netwerkcomponenten, beschikt het ESP ook over een pool ‘modelling data’ die wordt gevoed door het samenbrengen van gegevens van 1,5 miljoen Aruba-devices wereldwijd.

De algoritmes van het ESP evalueren vervolgens de data. Op basis van de uitkomsten, onder meer door correlatie van cross domain event information, identificeert het platform of netwerkcomponenten problemen ondervinden. ESP kan deze problemen automatisch oplossen of aanbevelingen geven aan beheerders die vervolgens zelf kunnen ingrijpen, aldus Aruba.

Extra functionaliteit in monitoringstools

De informatie voor de beheerders wordt weergegeven in Aruba Cloud voor netwerkoperaties, via speciale Aruba ESP API’s of via het netwerkmonitoringstool Aruba Central. Door alle data op een centrale plaats beschikbaar te hebben, kunnen beheerders voorkomen dat zij moeten switchen tussen allerlei verschillende data-analytics tools.

Voor Aruba Central is extra functionaliteit voor ESP ontwikkeld, AI Search. Met deze optie kunnen beheerders via natural-language zoekvragen de diagnostische gegevens voor een netwerkcomponent met problemen opvragen.

Daarnaast moet AI Assist, een andere automatiseringsfunctie, moeilijke problemen oplossen. De tool organiseert volgens Aruba data over een bepaald technisch onderwerp in een enkele support ticket. Dit ticket valt vervolgens te delen binnen het IT-team en de verschillende ondersteuningsteams van Aruba.

Niet de enige netwerkleverancier

Aruba is niet de enige netwerkleverancier die naar dergelijke functionaliteit kijkt. Juniper Networks zet hiervoor zijn Mist-technologie in, terwijl Extreme Networks deze technologie vorig jaar in heeft gekocht door Aerohive Networks over te nemen en volledig in zijn portfolio te integreren. Cisco doet dit met zijn Meraki-portfolio en Arista Networks heeft Mojo Networks een reboot gegeven.

