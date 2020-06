Nutanix introduceert tools voor cloudbeheer op afstand

Hyper-Coverged Infrastructure (HCI)-leverancier Nutanix introduceert de drie nieuwe tools Foundation Central, Insights en Lifecycle Manager. Met deze gratis tools kunnen IT-beheerders op afstand hun complete cloudinfrastructuur beheren.

Met de nieuwe tools, onder andere geïnspireerd door de huidige coronacrisis die werken op afstand min of meer ‘normaal’ heeft gemaakt, kunnen beheerders op afstand hun beheerwerk uitvoeren voor cloudinfrastructuuromgevingen. Denk daarbij aan het beheer, het oplossen van problemen en het updaten van software. Met de tools hoeven zijn dus niet meer on-site in datacenters op kantoren aanwezig zijn, zodat zij zich beter aan social distancing kunnen houden.

Nutanix Foundation Central

Met Nutanix Foundation Central, dat wordt beheerd via Prism, de IT-infrastructuurbeheeroplossing van Nutanix, kunnen IT-teams een private cloudinfrastructuur op schaal uitrollen. Vanuit een enkele interface en vanaf iedere locatie.

Na een snelle installatie van nog niet geconfigureerde appliances of servers op locatie, neemt Nutanix Foundation Central het over om geautomatiseerd images uit te rollen en te configureren voor Nutanix nodes. Ook kan hiermee iedere Nutanix softwareoplossing worden uitgerold. Ook kan de oplossing worden gebruikt om naar behoefte capaciteit te schalen.

Insights

Nutanix Insights helpt IT-teams met het voorspellen van de gezondheid van infrastructuren en het geautomatiseerd leveren van ondersteuningsdiensten hiervoor. De oplossing analyseert telemetrie van de cloudomgevingen, inclusief alle clusters, locaties en regio’s. Deze analyse moet onder meer lopende en mogelijke problemen signaleren die van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid van applicaties en data.

Wanneer deze problemen worden ontdekt, geeft de oplossing adviezen om deze op te lossen. Deze adviezen zijn gebaseerd op best practices en informatie die Nutanix heeft verzameld van meer dan 16.000 wereldwijde klanten. Volgens Nutanix moet Insights ongeveer 30 procent van alle mogelijke support tickets automatisch kunnen oplossen.

Mocht dit niet werken, dan kan Nutanix Insights automatisch support tickets inschieten en ondersteuning van een Site Reliability Engineer aanvragen. Ook kan de oplossing -op aanvraag- automatisch alle logfiles naar Nutanix sturen voor onderzoek.

Software-upgrades in een enkele klik

Met Nutanix Lifecycle Manager (LCM) is het mogelijk om met een enkele klik upgrades aan de Nutanix software-stack door te voeren en firmware up te daten. Dit zonder downtime voor applicaties of infrastructuur. LCM kan automatisch de afhankelijkheden tussen software en firmware bepalen en zo intelligente voorrang geven aan updates. Ook kan het hele upgradeproces upgraden zonder af te vragen of dit wel moet. Hierdoor ontstaat, aldus Nutanix, een betere en veiligere infrastructuur. Ook kan de oplossing worden gebruikt om waar ook ter wereld Nutanix-omgevingen te beheren.

Nutanix Foundation Central is nu beschikbaar. Nutanix Insights en Lifecycle Manager zijn op dit moment nog in ontwikkeling.