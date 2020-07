Verizon en Ericsson ontwikkelen snel op te zetten 5G-site

De Amerikaanse operator Verizon en mobiele netwerkleverancier Ericsson hebben gezamenlijk een snel op te zetten 5G-site ontwikkeld op basis van de zogenoemde Integrated Access Backhaul (IAB)-technologie. De site kan worden ingezet voor het in noodsituaties leveren van tijdelijke 5G-verbindingen.

Verizon en Ericsson bieden nu een snel op te bouwen mobiele site die kan worden ingezet om tijdelijk, in afwachting van een meer permanente oplossing, een 5G-netwerk te ondersteunen.

De toepassing bestaat uit een op batterijen draaiende millimeter wave (mmWave) site. Doordat deze site snel kan worden gerealiseerd, is de toepassing geschikt om in te zetten tijdens noodsituaties, aldus beide leveranciers.

IAB-technologie belangrijk

De mobiele site is gebaseerd op de IAB-technologie die het mogelijk maakt om voor de backhaul draadloos data via het netwerk te versturen in plaats van via glasvezel die normaal als backhaul-optie voor mobiele netwerksites wordt gebruikt.

IAB alloceert dynamisch een gedeelte van de bandbreedte die consumenten gebruiken voor het versturen van data naar de zendmast en tegelijkertijd een gedeelte voor het versturen van deze data naar het core-netwerk. Hierdoor is geen glasvezel nodig.

Wanneer die uiteindelijk wordt geleverd, kan de data die naar het core-netwerk wordt verstuurd hier naar toe worden verplaatst. De vrijgekomen bandbreedte op de zendmast, kan dan worden gebruikt om meer capaciteit te leveren.