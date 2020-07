VMware verbetert zijn NSX Advanced Load Balancer

VMware heeft zijn NSX Advanced Load Balancer een nieuwe versie gegeven. Hiermee krijgen klanten in hun private cloudomgevingen meer de ervaring die de public cloud biedt, aldus de virtualisatiegigant.

VMware zet flink in op de hybrid- en multicloud en zijn NSX Load Advanced Load Balancer is hiervoor een belangrijke basis. De load balancer is een standalone product en moet klanten binnen hun private cloudinfrastructuur de ervaring bieden die ook een public cloudomgeving biedt. Vooral op het gebied van automatisering en efficiency.

De gedistribueerde application delivery controller is het eerste product dat VMware op de markt bracht na de overname van load balancing-specialist Avi Networks in 2019. Sinds de introductie heeft deze ‘super load balancer’ veel marktaandacht gekregen, beweert VMware. De NSX Load Advanced Load Balancer zou inmiddels wereldwijd ongeveer meer dan zevenduizend load balancers in datacenters hebben vervangen.

Versie 20.1

De nu uitgebrachte NSX Advanced Load Balancer versie 20.1 heeft nu features gekregen voor grootschalige op cloudomgevingen lijkende netwerkverbeteringen die mondiale load balancing updates moeten verbeteren. Onder meer met Border Gateway Protocol (BGP)-verbeteringen.

Ook is er een nieuwe architectuur toegevoegd voor Kubernetes Ingress Services die zeer geschikt zijn voor de uitrol van multi-cluster containers. Andere functionaliteiten zijn betere beheermogelijkheden voor klanten en securitydiensten. Verder biedt de laatste versie van de NSX Advanced Load Balancer complete integratie met het Google Cloud Platform

NSX Advanced Load Balancer version 20.1 wordt eind deze maand verwacht.

