Qualcomm realiseert eerste langeafstandsgesprek via 5G mmWave

Chipsetfarikant Qualcomm heeft samen met Casa Systems en Ericsson in juni een eerste datagesprek over langere afstand met behulp van 5G mmWave-technologie gerealiseerd. Op deze manier kan straks makkelijker vaste breedband via 5G worden aangeboden.

Afgelopen juni zijn de partijen erin geslaagd in Australië via 5G mmWave-technologie een datagesprek over een afstand van 3,8 kilometer tot stand te brengen.

De afgelegde afstand is opvallend omdat 5G-technologie op dit moment nog vaak nog problemen geeft met langere afstanden. Vooral als daarvoor 5G mmWave-technologie -die naar verwachting de hoogste snelheden moet opleveren- wordt gebruikt. Tot nu toe ondersteunde 5G mmWave nog 5G-verbindingen op zeer korte afstand, waardoor het nodig was veel basisstations te implementeren om dekking te realiseren.

Multi-gigabit breedband via 5G

De nu uitgevoerde test liet dus zien dat het ook mogelijk is om langere 5G mmWave-verbindingen op te zetten. De samenwerkende partijen voorzagen mobiele netwerkapparatuur van Ericsson met speciale software voor langere afstanden. Daarnaast gebruikten zij een 5G CPE-device van chipset Qualcomm dat bestond uit een Qualcomm X55 5G-modem en Qualcomm QTM527 5G mmWave antennemodules.

Met de X-55 modem en de bewuste QTM527 mmWave-antennes is het volgens de chipsetfabrikant mogelijk voor operators en andere serviceproviders om over langere afstand multi-gigabit 5G-breedbandverbindingen te leveren.

Ook breedband buiten steden

Deze laatste ontwikkeling is volgens Qualcomm goed nieuws voor het aanbieden van fixed-wireless breedbandverbindingen via 5G. Op deze manier zorgt 5G-technologie niet alleen voor mobiele verbindingen, maar kan ook een goed alternatief leveren voor vaste breedbandverbindingen als koper, kabel en glasvezel. Dit biedt dan meer kansen voor gebruikers in gebieden buiten de steden die traditioneel lastig met vaste breedbandverbindingen zijn te bereiken, zoals het platteland of andere semi-rurale gebieden.

