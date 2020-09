Lenovo presenteert nieuwe hyperconverged-systemen met partners

Lenovo Data Center Group (DCG) heeft een reeks aan nieuwe hyperconverged-systemen op de markt gebracht in samenwerking met Nutanix, Microsoft en VMware. De nieuwe systemen maken het mogelijk in grotere getale virtuele desktopomgevingen te leveren, beter te integreren met Azure Stack HCI en een beter platform te bieden voor SAP HANA.

Met de samenwerking met de verschillende HCI- en cloudpartijen wil Lenovo DCG klanten nog meer in staat stellen een passend antwoord te geven op de toegenomen vraag naar werken op afstand. Dit betekent ook een toegenomen vraag naar een virtual desktop infrastructuur (VDI). De nu in samenwerking met de drie partners uitgebrachte hyperconverged-proposities sluiten hierop aan.

AMD-processors met Nutanix

De samenwerking met Nutanix omvat een nieuw Lenovo ThinkAgile HX Series hyperconverged-systeem. Het systeem, verkrijgbaar in vijf variaties, is geschikt voor lichte, medium, compute-heavy, storage-heavy en performance-heavy workloads. De toepassing bestaat uit storage, rekenkracht en het virtualisatieplatform van Nutanix in een 1U form factor. Het is voor het eerst dat Lenovo en Nutanix samen een systeem op de markt brengen die is voorzien van AMD-processoren. In dit geval de laatste generatie AMD EPYC-processors.

Het nieuwe ThinkAgile HX Series-systeem moet klanten in staat stellen om virtuele desktop workloads te draaien met 50 procent minder servers, zonder daarbij aan prestaties in te leveren. Er zijn, naast de processoren, per unit twee GPU’s aanwezig en 45 procent meer geheugenbandbreedte beschikbaar, aldus Lenovo DCG. Het systeem moet eind november als appliance of node op de markt komen.

Aandacht voor Azure Stack HCI

De samenwerking met Microsoft draait volledig rond het optimaliseren van HCI-toegang tot Azure en het gebruik van de verschillende Azure-diensten. Hiervoor worden nu twee ThinkAgile MX Azure Stack HCI Edge and Data Center-systemen geïntroduceerd. Het ene systeem is ontwikkeld voor in het datacenter, de ThinkAgile MX. Het andere systeem, het Lenovo ThinkAgile MX1021 Azure Stack HCI systeem, richt zich meer op kantoorvestigingen en edge-locaties. Dit laatste systeem moet Azure Stack HCI echt naar de rand van het netwerk brengen, aldus Lenovo DCG en Microsoft.

Beide systemen moeten ervoor zorgen dat klanten eenvoudig Azure Stack HCI kunnen uitrollen, de hele omgeving eenvoudig beheren en de schaalbaarheid van de Azure-diensten kunnen benutten. De ThinkAgile MX beschikt daarvoor onder meer over een versimpelde console voor lifecyclebeheer en uitbreidingsmogelijkheden. Samen beide systemen wil Lenovo DCG Azure Stack HCI en Azure Stack Hub via een consumptiemodel aanbieden.

Specifieke oplossingen voor SAP HANA

Met VMware biedt Lenovo DCG een viertal ThinkAgile VX HCI Solutions-systemen die zich vooral richten op een optimale werking en goede betrouwbaarheid voor SAP HANA databases. De op VMware vSAN gebaseerde 4S-node systemen bieden daarvoor onder meer een verdubbeld SAP HANA databasegeheugen en direct connect NVMe-storage.

Het lifecyclebeheer van de Lenovo VMware vSAN-systemen wordt uitgevoerd met behulp van de Lenovo XClarity-software en VMware vSphere Lifecycle Manager-tool. Volgens beide partijen moeten deze systemen later deze maand leverbaar zijn.