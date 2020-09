Extreme Networks komt met universele netwerkapparatuur

Extreme Networks komt met nieuwe Universal Platforms voor zijn switches en access points. Deze platforms moeten de complexiteit rondom vaste en draadloze infrastructuur wegnemen en meer flexibiliteit bieden.

Bedrijven stellen tegenwoordig hoge eisen aan hun vaste en draadloze infrastructuur om de mogelijkheden uit te breiden, meer capaciteit te leveren of om de gebruiksduur te verlengen. Hiervoor moeten zij vaak kiezen uit diverse besturingssystemen voor de verschillende onderdelen van hun infrastructuur. Voor legacy-systemen is dit vaak een zaak van ‘rip & replace’. Deze vervangingstrajecten zijn complex en kunnen lang duren.

Universele platforms

Extreme Networks wil dit makkelijker en goedkoper maken met de introductie van ‘universele platforms’. Dit zijn hardware-toepassingen voor het switches- en draadloze acces point-portfolio die overweg kunnen met meerdere besturingssystemen van Extreme Networks. Dit moet meer flexibiliteit, keuzevrijheid en een maximale TCO opleveren.

De universele switches en access points van Extreme bieden veilige en krachtige end-to-end- en edge to core-prestaties met geavanceerde door de eindgebruikers te kiezen policies. Dit maakt de universele platforms flexibel en bedrijven kunnen deze apparatuur daarom inzetten voor verschillende omgevingen, zoals voor edge- en geaggregeerde omgevingen.

Specificaties switches

Concreet bestaan de gepresenteerde universele platforms uit de 5520 Series switches en de AP300C en AP400C access points. De 5520 Series switches zijn universele edge- en aggregatie- switches en bieden onder meer end-to-end, veilige netwerksegmentatie. Ook zijn ze geschikt als backend voor draadloze access points en als backend voor via Ethernet verbonden devices. Verder ondersteunen ze 10G- en 25G modulaire uplinks voor het flexibel koppelen van andere switches of devices.

De 5520 Series zijn leverbaar in 24- en 48-poort 1 Gigabit-modellen, 1/2.5/5 Gigabit multi-rate modellen en een 24-poort 10 Gigabit-model.

Access points met wifi 6-snelheden

De AP300C- en AP400C universele access points bieden hoge prestaties, veel efficiency en wifi 6-datasnelheden. Ze zijn voorzien van een nieuwe SoC met ingebouwde dual-band radio’s en opties voor interne of externe antennes. De radiotechnologie levert snelheden op tot 2,4 Gbps, gelijktijdig op de 2,4 GHz- en 5 GHz-frequenties. De AP400C series biedt wifi 6-datasnelheden tot 4,8 Gbps in de 5 GHz-frequentie en gelijktijdig 2,4 Gbps in de 2,4 GHz frequentie.

Voor security zoekt de eigen dual-band-sensor continu naar verdachte devices. Daardoor is het netwerk beschermd tegen kwetsbaarheden en aanvallen. Ook hebben beide acces points software-selectable radio’s (SSR’s) voor het leveren van dubbele 5 GHz-connectiviteit in indoor- en industriële omgevingen.

Besturingssysteemkeuze

De nu uitgebrachte universele platforms hebben de keus uit het juiste besturingssysteem voor hun specifieke gebruikssituatie. Het juiste besturingssysteem valt te activeren via geautomatiseerde, zero-touch deployment-methoden of via het enkele cloudgebaseerde beheerplatform ExtremeCloud IQ.

De Extreme Switching 5520 Series switches zijn vanaf november 2020 beschikbaar en de AP300 en AP400 access points zijn in januari 2021 leverbaar.