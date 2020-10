Paessler breidt PRTG uit naar industriële omgevingen

Paessler breidt de mogelijkheden van PRTG uit naar industriële omgevingen. Hiervoor heeft de monitoringspecialist een sensor ontwikkeld voor het vastleggen van data van IoT-apparaten. Ook gaat Paessler samenwerken met industriële datacommunicatiespecialist INSYS icom.

Met de uitbreiding van PTRG naar industriële omgevingen speelt Paessler in op de trend dat industriële IT-omgevingen, zoals industriële besturingssystemen en productiemachines, steeds meer integreren met de overige IT-systemen van bedrijven. Dit komt onder meer door een toenemende digitalisering binnen de industriële sector en de introductie van het Internet of Things (IoT).

MQTT Subscribe-sensor

Om deze complexe industriële IT-omgevingen en alle andere IT-systemen binnen een enkele oplossing in realtime te kunnen monitoren, komt Paessler nu met een geïntegreerde oplossing binnen PTRG. Hiervoor is de MQTT Subscribe-sensor ontwikkeld. De sensor kan tot vijf verschillende metingen vastleggen voor elk verbonden Industrial Internet of Things (IIoT)-apparaat dat het communicatieprotocol MQTT gebruikt. De sensor meet onder meer temperatuur, vochtigheidsgraad, druk en het omgevingslicht.

De data van de nieuwe MQTT Subscribe-sensor wordt naar het PRTG-platform gestuurd. Klanten krijgen zo meer inzicht in de condities waarin hun technologie opereert en zo gerichter potentiële issues signaleren en preventieve onderhoudsmaatregelen treffen.

De nieuwe sensor werkt zij aan zij met de bestaande MQTT Statistics- en MQTT Round Trip-sensoren van Paessler. Deze sensoren controleren of er meldingen worden verzonden en de verbindingen in stand blijven. PRTG kan MQTT-alerts geven, zodat wederzijdse communicatie tussen de ‘gewone’ IT- en industriële IT-omgeving mogelijk is.

Samenwerking met INSYS icom

Paessler wil het monitoren van technologische componenten van industriële IT- en OT-infrastructuren blijvend verbeteren. Het is daarom gaan samenwerken met INSYS icom, een expert in industriële communicatie en datanetwerken. Binnen deze samenwerking willen beide bedrijven de kloof dichten tussen operationele technologie op de fabrieksvloer en de overige IT-systemen.

Concreet verzamelt de Smart Machinery Gateway van INSYS icom data aan de edge van het netwerk en ondersteunt verschillende Industrial IOT (IIoT)-meldingsprotocollen. Denk aan Modbus RTU, Codesys, Siemens S7 en Siemens Logo. Deze gegevens kunnen dankzij de samenwerking nu met PRTG worden gedeeld. Dit draagt bij aan verbeterd inzicht in een breder scala aan OT-oplossingen, zoals PLC’s en HVAC-systemen.

