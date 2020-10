GTT verkoopt infrastructuurafdeling aan I Squared

GTT verkoopt zijn infrastructuurafdeling aan de mondiale in infrastructuur gespecialiseerde investeringsmaatschappij I Squared Capital. In totaal is er met de overname een bedrag van 2,15 miljard dollar (1,83 miljard euro) gemoeid.

Met de verkoop van de eigen fysieke infrastructuur gaat GTT zich nu volledig richten op zijn cloudgebaseerde aanbod van netwerkdiensten. Denk hierbij aan diensten als traditionele en software-defined WAN-diensten, wereldwijde SIP trunking, geavanceerde netwerkoplossingen en diensten op het gebied van security en internetconnectiviteit.

Daarnaast moet de verkoop het gevoerde businessmodel van zo min mogelijk investeringen beter maken. GTT heeft zijn infrastructuurportfolio de laatste jaren vooral opgebouwd door overnames, onder meer van Interoute, Hibernia en KPN International.

Omvang van het netwerk

Concreet neemt durfinvesteerder I Squared Capital een uit 103.000 kilometer mondiaal glasvezelnetwerk over. Dit netwerk omvat 400 Points of Presence (PoP’s) in 31 grootstedelijke regio’s. Daarnaast verbindt dit glasvezelnetwerk 10 steden in zowel Europa als de Verenigde Staten. Daarnaast krijgt I Squared Capital drie trans-Atlantische communicatie-onderzeekabels in handen, waaronder GTT Express, de verbinding met de laagste latency tussen Europa en Noord-Amerika.

Verder gaan 14 Tier 3-datacenters en 100 co-locaties van GTT naar de nieuwe eigenaar over. Vanzelfsprekend gaat I Squared Capital ook een aantal grote klanten voorzien van telecom- en data-infrastructuuroplossingen.

Uitbreiding dienstverlening

I Squared Capital betaalt in totaal 2,15 miljard dollar voor het infrastructuurportfolio. De durfkapitalist wil met de infrastructuur zijn aanwezigheid op de markt nog meer uitbreiden. Vooral als het gaat om het uitbreiden van de platformdiensten in Azië, Europa en Noord-Amerika. De definitieve overname moet, afhankelijk van de goedkeuring van de diverse autoriteiten, in de eerste helft van 2021 zijn beslag krijgen.

