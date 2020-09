GTT wil multinationals verbinden met eigen netwerk en SD-WAN

GTT timmert hard aan de weg om een van de grootste SD-WAN-leveranciers ter wereld te worden. Niet door het ontwikkelen van SD-WAN-hardware of -oplossingen, maar door het leveren en beheren van een degelijke SD-WAN-oplossing. Het bedrijf daagt de huidige markt uit met een eigen wereldwijde Tier 1-netwerk en SD-WAN-oplossing.

Om meer inzicht te krijgen in de SD-WAN-oplossing van GTT spraken we met Mark de Haan, Senior Vice President Benelux bij GTT. Hij geeft ons een inkijkje in het product dat GTT vandaag in de markt zet, hoe dit is ontstaan en welke core-elementen er worden gebruikt om bedrijven goed van dienst te zijn.

Het doel van GTT in 2020 is om echt fors te groeien in de SD-WAN-markt. Daarvoor heeft het bedrijf ook alles in huis. De SaaS-oplossingen hebben de afgelopen jaren veel bedrijven weten te overtuigen, mede door de snelheid, efficiëntie en het feit dat veel onderhoud bij de leverancier en niet bij de klant ligt. Het internet en connectiviteit in het algemeen is hierdoor veel centraler in de organisatie komen te staan. Niet langer wordt er gewerkt vanaf eigen servers die op locatie staan, maar worden tientallen diensten van het internet gebruikt voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Als je in West-Europa als mkb’er actief bent, werkt dit waarschijnlijk allemaal prima. Zodra je als bedrijf echter de stap naar multinational maakt, waarbij het bedrijf breder over de wereld actief is, dan ontstaan er ineens nieuwe problemen qua connectiviteit. Alle werknemers moeten namelijk, als het even kan, net zo snel met een webapplicatie kunnen werken. Uit de praktijk blijkt dat dat nog weleens lastig is. De applicatie wordt vaak aangeboden vanuit een bepaalde locatie, vaak waar het hoofkantoor van de klant dichtbij is gevestigd. Voor mensen op het hoofdkantoor is er doorgaans niet echt een probleem, voor branche kantoren in andere regio’s en zeker in andere continenten is het een ander verhaal. Dan komt een goede SD-WAN-oplossing om de hoek kijken.

Met SD-WAN werken je applicaties beter en sneller

Door gebruik te maken van SD-WAN zullen je applicaties beter en sneller werken. SD-WAN zorgt daarvoor met 2 specifieke kenmerken, aldus de Haan. “Ten eerste door het benutten van alle beschikbare bandbreedte door de in het verleden slapende back-up lijnen ten volle te benutten. Ten tweede zorgt SD-WAN ervoor dat applicaties weinig tot geen last hebben van problemen op lijnen. Ook al zijn ze er wel, SD-WAN maskeert deze problemen (latency, packet loss, jitter) door specifieke technieken.” Daarnaast kan met SD-WAN ook beter worden gestuurd welke route het verkeer moet afleggen. In het geval van GTT worden de SD-WAN-oplossingen zo geconfigureerd dat het verkeer linea recta naar het Tier 1-netwerk van GTT gaat.

GTT heeft wereldwijd een eigen Tier 1-netwerk aangelegd waarover het verkeer kan afhandelen. Hierdoor kan internetverkeer bijvoorbeeld sneller vanuit Europa naar de VS, dan via de reguliere (openbare) route. De latency op dit soort verbindingen is simpelweg lager, waardoor de prestaties van applicaties en de gebruiksvriendelijkheid enorm toeneemt. Zo stelt de Haan: “Veel applicaties, denk aan Microsoft Office 365 of bijvoorbeeld Google G Suite, zijn rechtstreeks verbonden aan het GTT netwerk, wat niet het geval is als je je netwerk opbouwt met lokale, nationale Internet providers. Daardoor werken applicaties beter.”

Het Tier 1-netwerk van GTT is wellicht niet bij iedereen bekend. Het is in de loop der jaren opgebouwd en komt vooral voort uit de overname van Interoute en daarna ook KPN International. Namen die bij veel partijen beter bekend zijn. GTT maakt voor zijn Tier 1-netwerk gebruik van het eigen netwerk, maar het huurt ook capaciteit in bij concurrenten of collega’s in de markt om ervoor te zorgen dat het netwerk zo optimaal mogelijk is. Het GTT-netwerk is wereldwijd dekkend met meer dan 600 pops (points of presense). Vanaf een pop kan je razendsnel het GTT-netwerk op.

Het voordeel van SD-WAN is ook dat het eerste deel versleuteld over het publieke internet loopt en daarna via het GTT-netwerk wordt afgehandeld. Voor veel bedrijven betekent dit dat ze volledig of gedeeltelijk afscheid kunnen nemen van hun private MPLS-netwerken die vaak duurder zijn en complexer in het onderhoud.

Belangrijker: met SD-WAN wordt de verbinding veiliger

Het sneller maken van verbindingen is een van de grote voordelen van SD-WAN. Misschien nog belangrijker is het feit dat verbindingen veiliger worden. SD-WAN past namelijk ook encryptie toe, waardoor de data die over het netwerk gaat ook nog eens versleuteld is.

GTT is zoals eerder vermeld dus geen fabrikant van SD-WAN-hardware of oplossingen, maar het bedrijf levert een kant en klare SD-WAN-oplossing aan bedrijven en doet ook het beheer en de configuratie. SD-WAN is uiteindelijk nog best een complex product, waarvoor een goed beleid op maat moet worden gemaakt. Elk bedrijf heeft een eigen applicatielandschap op unieke bedrijfslocaties. Dit vraagt om maatoplossing.

Er zijn wel standaard leveranciers die zeggen dat het met één druk op de knop kan. Maar dan heb je niet de volledige controle over de security. Het grote voordeel van GTT is dat zij ook een eigen Tier 1-netwerk hebben. Bij een andere SD-WAN-oplossing heb je wel controle over de route van je verkeer, maar moet je gaan kijken welke netwerken beschikbaar zijn en welke providers of geografische delen van de wereld je wel en niet vertrouwt. Bij GTT gaat SD-WAN-verkeer zo snel mogelijk het eigen netwerk op. Dit is veel transparanter voor de klant.

Thuiswerken brengt nieuwe uitdagingen

Nu meer en meer mensen thuiswerken ontstaan er ook nieuwe uitdagingen. In Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen zijn de meeste internetverbindingen bij mensen thuis al razendsnel. In andere landen als het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje is dit lang niet altijd het geval. Kantoren hebben vaak wel glasvezel, maar huizen nog niet. Daar werken mensen vaak nog op hele beperkte verbindingen. Dat zorgt ervoor dat veel webapplicaties traag werken en werknemers minder efficiënt zijn. Door SD-WAN toe te passen op de thuisverbindingen kan het maximale uit de beperkte verbinding worden gehaald en worden werknemers weer een stuk efficiënter.

Iedereen thuis voorzien van SD-WAN is overigens niet altijd wenselijk. Daarom zie je vaak dat er ook gecombineerd wordt met VPN-oplossingen. Ook dat maakt onderdeel uit van het aanbod van GTT.

Wat gebruikt GTT zelf voor zijn SD-WAN oplossing?

GTT levert dus een uitgebreide SD-WAN-oplossing aan zijn klanten, waarvoor GTT op zijn beurt dus weer gebruik moet maken van apparatuur en oplossingen van derden. Uiteindelijk bouwen ze bijvoorbeeld de hardware niet zelf. We vroegen De Haan dan ook waar de setup van GTT uit bestaat. De Haan liet ons weten dat GTT ervoor heeft gekozen om één control panel te bouwen voor zijn klanten, waarin ze hun complete SD-WAN-netwerk kunnen zien, monitoren en waar nodig ook zelf kunnen beheren. De hardware of de oplossing die daaronder ligt kan van verschillende leveranciers komen. Per situatie bekijken de experts van GTT wat het beste past. Het kan dus ook voorkomen dat één multinational een mix heeft van verschillende producten.

Over het algemeen maakt GTT gebruikt van Fortinet, Silverpeak en Velocloud. Drie partijen die in de markt gewaardeerd worden om hun oplossingen, zeker op het gebied van SD-WAN. Daarom is Silver Peak ook overgenomen door HPE en Velocloud door VMware. De management portal van GTT is dus compatible met alle drie deze oplossingen.

Security in verschillende smaken

GTT kan de security van SD-WAN in verschillende smaken leveren. Er is een standaard configuratie en onderhoudscontract voor SD-WAN. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om GTT nog additionele firewalls te laten leveren, DDoS-protectie of zelfs een complete SOC die dag en nacht waakt over het netwerk van het bedrijf.

Uiteindelijk is SD-WAN op de wereldwijde schaal waar GTT opereert ook echt weggelegd voor grote enteprise organisaties. Zij maken maar al te graag gebruik van dit soort additionele diensten, omdat beveiliging van hun netwerk vandaag de dag essentieel is.

Combinatie Tier 1-netwerk met SD-WAN maakt GTT onderscheidend

Uiteindelijk onderscheidt GTT zich van andere SD-WAN-aanbieders met zijn eigen wereldwijde netwerk. Natuurlijk zijn er ook veel telco’s die een vorm van managed SD-WAN aanbieden, maar hun netwerken zijn vaak lang niet zo uitgebreid als die van GTT. Daarnaast gebruikt GTT drie vooraanstaande leveranciers voor de SD-WAN-apparatuur die allemaal compatible zijn met GTT’s management oplossing en configuratie, die op maat voor elk bedrijf wordt gemaakt.