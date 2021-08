GTT introduceert co-manage voor SD-WAN en security

GTT heeft co-managementfunctionaliteit aan zijn SD-WAN- en security-diensten toegevoegd. Hiermee krijgen klanten meer inzicht in hun netwerkbeveiliging en kunnen zij ook zelf veranderingen in het beleid aanbrengen.

GTT biedt zijn klanten nu ook de mogelijkheid de afgenomen SD-WAN- en security-diensten zelf te beheren. De self-servicefunctionaliteit geeft klanten meer mogelijkheden om snel te reageren op beveiligingsrisico’s en de prestaties van hun (cloudgebaseerde) applicaties te optimaliseren.

Met de co-managefunctionaliteit krijgen gebruikers van de GTT-diensten onder meer inzicht in hun netwerkbeveiliging. Daarnaast kunnen zij ook in realtime wijzigingen doorvoeren in de netwerkconfiguratie en het firewallbeleid.

Functionaliteiten self-serviceportal

De toegevoegde functionaliteit biedt mogelijkheden voor het volledige beveiligingsbeheer, zoals firewallbeleid en de configuratie van next-generation functies voor geavanceerde firewalldiensten. Klanten kunnen actuele en historische netwerkbedreigingen monitoren en bruikbare inzichten samenstellen uit onder meer inloggegevens, traffic flows en de uitvoering van beveiligingsfuncties. Denk in het laatste geval aan intrusion prevention, antivirus, applicatiecontrole, webfiltering en werkzaamheden in sandbox-omgevingen.

Daarnaast krijgen klanten van GTT met de co-managefunctionaliteit meer inzicht in het gebruiksgedrag op hun bedrijfsnetwerken, zoals over toepassingen met een hoog risico en gedetecteerde bedreigingen. Bovendien beschikken beheerders nu over meer flexibiliteit is het aanpassen van de netwerktoegang op basis van de gebruikersstatus.

SD-WAN-diensten monitoren

Verder zorgt de Secure Co-Manage-functionaliteit van GTT ervoor dat klanten eenvoudiger hun SD-WAN-diensten kunnen monitoren met onder andere intuïtieve tabellen, widgets en kaartweergaven. Deze tools bieden uitgebreide diagnostische zichtbaarheid van netwerkinterfaces, inclusief latency, jitter, verkeersvolume, bandbreedte en sessiegebruik.

De functionaliteit wordt geïntegreerd in de bestaande EtherVision-portal.