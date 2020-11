KPN geeft gas op uitrol glasvezel in Nederland

KPN heeft zijn strategie voor de komende drie jaar bekendgemaakt. Het bedrijf trekt een boel geld uit om extra tempo te zetten achter de landelijke uitrol van zijn glasvezelnetwerk.

Tussen 2021 en 2023 wil het bedrijf 3,5 miljard euro investeren in de aanleg van glasvezel, schrijft het bedrijf in een nieuwsbericht. Op termijn streeft het bedrijf ernaar om 80 procent van de Nederlandse huishoudens op glas aangesloten te hebben.

Half miljoen aansluitingen per jaar

Momenteel heeft KPN een derde van Nederland verglaasd. Het bedrijf mikt erop om vanaf volgend jaar een half miljoen extra aansluitingen per jaar aan te leggen. Daarmee wil het over drie jaar meer dan de helft van Nederland hebben verglaasd, en ongeveer twee derde in 2025.

Koerswijziging

KPN heeft in de afgelopen jaren een duidelijke koerswijziging gemaakt betreffende de aanleg van glasvezel. Toen het bedrijf in 2014 Reggefiber (nu KPN NetwerkNL) overnam, trapte het juist hard op de rem en investeerde het in de verbetering van het bestaande kopernetwerk.

Concurrentie

In de tussentijd begint er steeds meer concurrentie van andere glasvezelpartijen op te komen en biedt Ziggo een pakket aan met een downloadsnelheid van 1 Gbit/s over de coaxlijn. Dit valt met koper niet meer bij te benen, dus is overstap naar glasvezel een logische stap om marktaandeel te behouden.

