‘Zweedse investeerder EQT wil KPN overnemen’

De Zweeds investeringsmaatschappij EQT lijkt gesprekken te voeren met KPN over een mogelijke overname van de Nederlandse telecomprovider. EQT heeft ook al de Nederlandse glasvezelboer Delta in handen.

Het gerucht komt van anonieme bronnen van Bloomberg. Zij zeggen dat de mogelijke overname nog in een vroeg stadium zit. EQT discussieert samen met adviseurs over het financiële aspect van de overname. Er zijn nog geen definitieve besluiten genomen.

Plannen

Wat EQT van plan is met KPN, is niet duidelijk. De omzet van de grote telecomprovider is al jarenlang aan het dalen, terwijl het krampachtig vasthield aan het verbeteren van zijn kopernetwerk in plaats van te investeren in glasvezel. Door toegenomen concurrentie zijn die investeringen recentelijk toch op gang gekomen.

Mogelijk mikt op EQT op een sterkere samenwerking tussen KPN en Delta Fiber. Delta en Caiway zijn al in handen van EQT en Delta-glasvezelnetwerk is één van de weinige netwerken van derde partijen waar KPN zijn abonnementen op beschikbaar maakt. Toch is er ook tussen die partijen nog af en toe gesteggel over het verdelen van gebieden om glasvezel aan te leggen.

EQT heeft ook in telecomproviders in andere landen geïnvesteerd, zoals in het Duitse bedrijven Deutsche Glasfaber en Inexio, die sinds de overname samengevoegd zijn, net als Delta en Caiway.

Reactie

Toen de geruchten van de overname bekend werden, steeg de waarde van KPN-aandelen aanzienlijk. De aandelen waren al snel 6,4 procent meer waard, waardoor KPN een totale marktwaarde van van ruim 11 miljard euro kreeg.

KPN wilde niet reageren op vragen van de media.