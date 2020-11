Google bouwt grootste datacenter in België

Google lijkt 600 miljoen euro te willen steken in de bouw van een datacenter in de Belgische stad Saint-Ghislain. Het moet het grootste datacenter worden van het bedrijf in dat land.

Met dit datecenter heeft Google in totaal zo’n 2 miljard euro in België geïnvesteerd, schrijft De Tijd. Bronnen van het Belgische blad verklikken de komst van het datacenter, maar Google zelf heeft nog niet op het nieuws gereageerd.

Saint-Ghislain

Saint-Ghislain was de plaats waar Google elf jaar geleden zijn eerste Europese datacenter opende. De techreus heeft in de de daaropvolgende het aantal datacentra in de stad gestaag uitgebreid. Het nieuwe datacenter zou de vijfde worden.

In Saint-Ghislain bezit Google een datacenterpark van 90 hectare, waar het gretig gebruik van maakt. Google heeft het stuk land sinds 2005 in zijn bezit. Het bedrijf gebruikt nabij rivierwater om de servers te koelen.

Serverparken in Europa

Naast België heeft Google ook Europese serverparken staan in Nederland, Ierland, Denemarken en Finland. Het bedrijf investeert naar eigen zeggen veel in groene energie en efficiëntie. Wereldwijd komt de teller op 21 locaties.

Tip: Google investeert 13 miljard dollar in infrastructuur en datacenters