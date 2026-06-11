Google en Samsung gaan mogelijk samen AI-chip Icefish maken

Google is in gesprek met Samsung voor de productie van een onderdeel van zijn tiende generatie Tensor Processing Unit, codenaam Icefish. Samsung zou daarvoor zijn 2nm-technologie inzetten voor een memory input-output die. TSMC blijft verantwoordelijk voor de computing engine.

Dat meldt The Information op basis van bronnen die bekend zijn met de zaak. De mogelijke stap is niet toevallig. TSMC, waar Google historisch voor zijn chipproductie op leunt, kampt met capaciteitstekorten door de hoge vraag naar AI-chips, met name van Nvidia. Volgens recente analyses produceert TSMC meer dan 90 procent van ’s werelds geavanceerde AI-chips. Dat creëert druk op het beschikbare productievermogen.

In het huidige ontwerp blijft TSMC verantwoordelijk voor het meest veeleisende deel van de chip: de computing engine, geproduceerd op 1.4nm-technologie. Samsung zou het component maken dat de chip verbindt met het geheugen.

Voor het Icefish-project werkt Google ook samen met de Taiwanese chipdesigner MediaTek.

Samsungs 2nm-technologie in opkomst

Samsung is zijn 2nm-productiecapaciteit aan het uitbreiden, maar het aandeel in de markt voor geavanceerde AI-chips is nog beperkt. TSMC domineert dit segment volledig. De deal met Google zou een significante stap betekenen voor Samsungs ambities om meer grote AI-chipklanten aan te trekken voor zijn foundry-divisie.

Wanneer precies een mogelijk definitief akkoord wordt bereikt, is niet bekend. De beoogde massaproductie van Icefish staat voorlopig gepland voor 2028.

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