Splitsing IBM: ‘Zo’n 10.000 banen in Europa verdwijnen’

IBM wil vanwege de voorgenomen splitsing van het bedrijf een zeer groot aantal medewerkers bij de Europese vestigingen ontslaan. Dit bericht nieuwsorganisatie Bloomberg.

In oktober van dit jaar heeft IBM besloten zich te gaan opsplitsen in twee bedrijven. IBM gaat zich hierbij volledig richten op het leveren van hybrid cloud-oplossingen, terwijl een nieuw op te richten bedrijf de managed infrastructuur-dienstenoplossingen voor zijn rekening gaat nemen.

Ontslaggolf in Europa

De voorgenomen splitsing lijkt nu grote gevolgen te hebben voor de medewerkers van IBM in Europa. Bloomberg bericht dat ongeveer 10.000 banen bij de Europese vestigingen op de tocht staan. Dit is ongeveer 20 procent van het totaal aantal IBM-werknemers in de regio.

De grootste klappen moeten gaan vallen bij de kantoren in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ook de IBM-kantoren in België, Italië, Polen en Slowakije zullen straks met minder medewerkers moeten doorgaan.

Meeste ontslagen bij klassieke IT-dienstverlening

De meeste ontslagen zullen plaatsvinden bij de bestaande IT-beheerafdelingen. Deze afdelingen handelen het dagelijkse IT-infrastructuurbeheer voor klanten af, zoals het managen van de datacenters van klanten en IT-ondersteuning voor het installeren, draaien en repareren van apparatuur.

IBM zelf bevestigt noch ontkent de aangekondigde ontslagen bij de vestigingen in Europa, maar heeft wel gesprekken gevoerd met de diverse vakbonden.