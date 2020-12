Intel kondigt snelste Optane datacenter-ssd aan

Intel heeft een nieuwe Optane-ssd voor gebruik in datacentra aangekondigd. De Optane P5800X maakt gebruik van PCIe 4.0 en zou drie keer zo snel als zijn voorganger moeten zijn.

De nieuwe ssd haalt sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 7,2 en 6,2 gigabyte per seconde. Verder haalt de de ssd 1,5 miljoen iops bij 4K random lezen en schrijven. Bij gecombineerd gebruik van 70 procent lezen en 30 procent schrijven claimt Intel dat de ssd 1,8 miljoen iops behaalt.

Oplossing voor prestatiebottlenecks

“Het fundamentele dat Optane als een ssd doet is prestatiebottlenecks oplossen in andere tragere media. De meeste mensen denken daarbij aan harde schijven, maar geloof het of niet, zowel sata-ssd’s als NVMe-ssd’s worden op het gebied van random prestaties juist steeds slechter”, aldus David Tuhy, vicepresident van de Optane-afdeling van Intel.

Tuhy heeft daar gelijk in. In een poging om zo goedkoop mogelijk zo groot mogelijke ssd’s te maken, maken fabrikanten steeds meer gebruik van technieken om de datadichtheid te verhogen. Met technieken als TLC en QLC kunnen meerdere bits per geheugencel worden opgeslagen, maar dit gaat ten koste van snelheid en levensduur.

Levensduur en capaciteit

De levensduur van de P5800X is ook verbeterd ten opzichte van zijn voorgangers. De ssd zou 67 procent meer schrijfacties per dag aankunnen en 40 procent betere quality of service hebben dan de P4800X.

De Intel Optane P5800X is in varianten met 400GB, 800GB, 1,6TB en 3,2TB aan opslagcapaciteit. Ze maken gebruik van de U.2-formfactor voor gebruik in serverapplicaties. De ssd is nu verkrijgbaar, al werkt Intel nog aan een variant voor oem-klanten.

Tip: Intel verkoopt NAND-divisie aan SK Hynix