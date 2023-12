Medeoprichter Lei Jun van Xiaomi heeft onlangs een eerste elektrische auto (EV) van het bedrijf geïntroduceerd: de SU7. Hiermee wil de smartphonemaker de concurrentie aangaan met Tesla en Porsche.

De nu geïntroduceerde SU7-EV is vooral het geesteskind van medeoprichter Lei Jun van Xiaomi, schrijft Bloomberg. Toch wordt de auto onder de vlag van de smartphonefabrikant op de markt gebracht.

Markt opschudden

Met het lanceren van een elektrische auto wil Lei Jun naar eigen zeggen laten zien dat Xiaomi nu ook de markt voor elektrische auto’s kan opschudden, nadat het dat tien jaar geleden deed op de smartphonemarkt. Het bedrijf heeft in 2021 ongeveer 10 miljard dollar geïnvesteerd voor het ontwikkelen van een EV.

Wel zal Xiaomi voor het bouwen van elektrische auto’s moeten voldoen aan nieuwe regelgeving die de Chinese regering voor nieuwe toetreders heeft gesteld. Voor de productie van zijn elektrische auto’s is het bedrijf daarom een samenwerkingsverband aangegaan met het eveneens Chinese Beijing Automotive Group, dat al de juiste papieren in huis heeft.

Lees ook: TomTom komt met AI-assistent in de auto, meer dan een gimmick?

SU7-eigenschappen

Voor geïnteresseerden is de nu gepresenteerde Xiaomi SU7-EV een vijfdeurs sedan die beschikbaar komt in drie versies. De namen daarvan lijken toevallig redelijk op de namen die Apple op iPhones plakt: de SU7, SU7 Pro en de SU7 Max. Het maximale bereik van de auto is maar liefst 800 kilometer op basis van een volle batterij. Dit is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden.

De topsnelheid van de auto ligt op 265 kilometer per uur. De startsnelheid van 0 tot 100 moet op 2,78 seconden liggen.

Vooral moet de nieuwe auto de concurrentie aangaan met het gevestigde Tesla, maar bijvoorbeeld ook met een high-end merk als Porsche. De Xiaomi SU7 zal vanaf 2024 nog alleen in China leverbaar zijn.

Luister ook naar onze podcast over moderne auto’s, die wel erg veel over bestuurders weten: